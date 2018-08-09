В Хакассии мобильные пункты тестирования на ВИЧ собирали очереди

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-09T14:23:39+03:00

Врачи республики отметили, что горожане охотнее сдают тест на ВИЧ во время акций Минздрава России, чем в больницах в течение года [видео]

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Как и во всех небольших городках, в Черногорске – пригороде Абакана, очередь желающих сдать тест на ВИЧ образовывается сразу после приезда мобильного пункта тестирования. По словам работников местной поликлиники, если бы подобные акции проводились ежедневно – очень быстро в городе не осталось бы ни одного человека, который бы не знал свой ВИЧ-статус.

В отличие от соседних регионов, где в последние годы наблюдается увеличение новых случаев заражения ВИЧ половым путем, в Хакасии доминирует инъекционный путь передачи, то есть, через наркотики. По словам главврача центра СПИД Николая Конгарова, в подобных федеральных акциях республика готова принимать участие ежегодно.

Подробности – в видеосюжете.