Путину пообещали сделать Северную Осетию бездотационной

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-09T14:57:49+03:00

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- Десять лет со времени тяжёлых событий в республике Южная Осетия. Как у вас взаимоотношения с соседями складываются? - спросил Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым

- Мы один народ, культура одна, язык. Правительства двух республик помогают друг другу, и все вопросы выстраиваются так, чтобы работа строилась во взаимопонимании и взаимопомощи, - ответил Битаров, но к политике в своем докладе о ситуации в регионе больше не возвращался.

Он рассказал, что за прошедшие два года собственные доходы в бюджет республики выросли на 40 процентов, но это далеко не предел мечтаний.

- Мы ставим амбициозную задачу – до 2030 года, в течение 10 лет, ликвидировать дотационность республики, - заявил Битаров. - Положительная динамика уже есть – на 5 процентов мы снизили, и она продолжается.

К следующему году в Северной Осетии запланировано открытие Зарамагской ГЭС - крупнейшую в Европе по высоте падения воды на турбины. Совместное с минобороны и «КамАЗом» предприятие по ремонту военной техники даст более 500 рабочих мест.

- Состояние школ к 1 сентября? - поинтересовался Путин.

- В прошлом году запустили одну школу в сельском районе, в этом году 1 сентября открываем в другом районном центре, - доложил Битаров. - Открываем сейчас четыре детских сада – порядка тысячи детей пойдут в новые детсады. Более 50 объектов социальной сферы в прошлом году были построены и успешно сданы. Все деньги, которые были выделены по федеральным целевым программам, были освоены полностью, сам лично контролировал качество выполняемых работ.