2018-08-09T16:35:07+03:00
Общество

Ленинградская область стремится к лидерству в речном туризме

В регионе заложен третий причал для речных лайнеров для гостей региона. На этот раз для тех, кто мечтает посетить знаменитую Крепость Орешек
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото с официального сайта Администрации Ленинградской области.Фото с официального сайта Администрации Ленинградской области.
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В церемонии закладки нового современного причала, который позволит швартовать речные лайнеры вместимостью свыше 300 человек, принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Мы ставим перед собой амбициозную задачу стать лидером речного туризма в России, - отметил глава региона. - Область уже обратилась в министерство транспорта для перевода ряда рек в класс судоходных, чтобы по ним ходили суда категории «река-озеро», так как общая протяженность внутренних путей в нашем регионе составляет почти две тысячи километров. По строительству причалов с регионом работает ответственный и надёжный инвестор.

Губернатор Ленинградской области прибыл в Орешек водным путем на катамаране, корпус которого полностью выполнен из углепластика. Именно такие инновационные и экологичные суда в будущем смогут стать основой для развития водного туризма в регионе.

Александр Дрозденко сообщил журналистам, что все доходы в бюджет, которые будут получены от развития речного туризма, будут направлены на реставрацию исторических памятников – и региональных, и муниципальных, которые расположены в местах причалов, в местах стоянок речных туристических судов.

- Это приличные деньги, и это все пойдет на благо. За счет реставраций увеличатся потоки туристов, если будут расти потоки туристов – будут увеличиваться суммы на реставрации. Мне кажется, это будет неплохо, – резюмировал глава региона.

Фото с официального сайта Администрации Ленинградской области.

Фото с официального сайта Администрации Ленинградской области.

Напомним, проект строительства сети причалов для речных судов стартовал в области в прошлом году. Первым этапом стало открытие в ноябре 2017 года причала в Старой Ладоге, которая в этом году примет более 10 тысяч туристов. В начале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор компании «Конт» Алексей Обрядин подписали соглашение о развитии причальной инфраструктуры сроком на пять лет и стоимостью 1 млрд рублей. Документ предусматривает стройку причалов в Свирьстрое, Выборге, на Ореховом острове, Невском Пятачке и в Киришах. Сейчас заканчивается строительство причала в Свирьстрое, ведется проектирование объекта в Киришах. Параллельно область разрабатывает уникальный туристический маршрут из Старой Ладоги до Великого Новгорода по Волхову. Для этого будут построены причалы в Грузино и Великом Новгороде.

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