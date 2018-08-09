Не господин, не товарищ, а земляк - Жириновский придумал, как обращаться к людям

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-09T19:06:48+03:00

Слово «земляк» - вне политики, вне конъюнктуры, оно не может иметь негативного подтекста, - поясняет вождь ЛДПР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР считает, что такое обращение никакого отторжения не вызовет

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Обращение «господин», «товарищ» или «мужчина/женщина» вам не по душе? Вот и Владимир Вольфович, вечно призывающий очистить русский язык от англицизмов, теперь озаботился и формой обращения населения друг к другу.

- Предлагаю универсальную форму обращения друг к другу – «земляк». Во-первых, она не делает акцент на национальности и религии. Хорошее, понятное слово. И не нужно выяснять откуда человек родом. Вводя обращение «земляк», мы перестаем делить людей по категориям. Во-вторых, слово «земляк» никогда не вызовет ни у кого отторжения.

Никого не обидит. Кто-то раздражается на обращения «сударь», «господин» или товарищ. Слово «земляк» - вне политики, вне конъюнктуры, оно не может иметь негативного подтекста, - поясняет вождь ЛДПР.

Пропаганду на эту тему он обещает начать во время спортивного турнира - в эту субботу на своей подмосковной ферме в Дарьино ВВЖ готовится по традиции отметить День физкультурника.

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