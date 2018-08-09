Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-09T18:54:54+03:00

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24 августа по благословению Патриарха Кирилла с греческого острова Корфу в Россию доставят десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Святыня, которую почитает весь христианский мир, будет находиться в нашей стране до 15 октября и за это время ей смогут поклониться в 12 регионах. Ее маршрут: Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московская область, Тула, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москва.

- Святитель Спиридон Тримифунтский – величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, но не так просто попасть на остров Корфу, где находятся его нетленные мощи. Поэтому мы благодарны Керкирской митрополии за возможность принесения десницы этого замечательного святого в пределы Русской православной церкви, - говорит пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков. - Благодаря этому длительному и широкому по географии пребыванию люди, которые знают и любят этого великого святого, смогут без особых сложностей поклониться его святым мощам. Организацию всего маршрута пребывания святыни в России берет на себя фонд имени равноапостольного князя Владимира. В Русской церкви убеждены в том, что принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского духовно укрепит наш народ.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре, был пастухом, прославился даром исцеления и другими чудесами еще при жизни. Уже став епископом, он продолжал пасти овец. После падения Константинополя в 1453 году его мощи были перенесены на остров Корфу, в город Керкира. Здесь они и находятся по сей день.

По традиции к этому святому очень часто обращаются с жилищными проблемами, а также молятся о здравии и исцелении, благополучии и достатке в доме и успешном поиске работы.