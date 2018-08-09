Испанская ракета зажгла лес в Эстонии

СЕГОДНЯ 19:25 2018-08-09T19:40:19+03:00

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Во вторник истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке выпустил боевую ракету «воздух-воздух». Ожидалось, что она взорвется в воздухе. Но этого не произошло.

Поначалу командующий ВВС Эстонии Рииво Валге предположил, что шальная ракета могла улететь на территорию России и упасть в Чудское озеро. Однако затем эстонские военные провели тщательные расчеты и пришли к выводу: снаряд надо искать в 40 километрах к северу от города Тарту. Была оперативно развернута поисковая операция, в которую вошло сто человек. Местных жителей попросили в случае обнаружения не трогать снаряд и не приближаться к нему.

Однако спустя трое суток эстонские военные так и не отыскали фрагменты ракеты. Снаряд мог упасть в природном заповеднике Эндла. Но пробраться к предположительному месту падения военным не удается из-за вдруг начавшегося там лесного пожара. Испанская ракета постаралась?