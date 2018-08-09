2018-08-09T20:44:28+03:00
Общество

Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин

Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Никита ИСАЕВ@radio_kp
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Никита Исаев едет на машине из Москвы до СахалинаНикита Исаев едет на машине из Москвы до СахалинаФото: скриншот видео
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Вы уверены, что знаете Россию-матушку? Вот я думал, что знаю ее как облупленную. Но сидя в одном городе - будь то Москва или Тверь, Саратов или Саранск - говорить за всю страну ой как легкомысленно. На телевизионном ток-шоу я как-то сказал депутату Госдумы, что у некоторых людей до сих пор нет воды, и бабушки моются в корыте. Так депутат мне не поверил и посмеялся в ответ: никто у нас в корыте не моется.

Тогда и родилась идея проехать на авто всю Россию и промчать из Москвы до Сахалина. А свои приключения и передряги путешественника я пишу в дневничок для “Комсомолки”. Чтобы все знали, как на самом деле живут русские люди.

И вот я приехал в Томск.

МУЖЧИНЫ ТУТ ТЕРЯЮТСЯ НА ФОНЕ ЖЕНЩИН

Писатель Антон Палыч Чехов в 1890-м году ехал на Сахалин и заглянул в Томск. Классику там не понравилось. И дабы не накликать беду, он отписал про город уже в Красноярске - и не в самых радужных тонах.

Благодарные томичи за это водрузили классику памятник с текстом особым: «Антон Павлович Чехов в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

Что же Чехов: «Томск гроша медного не стоит. Скучнейший город, и люди здесь прескучнейшие. Город нетрезвый, бесправие азиатское. Грязь невылазная, но возникают и зачатки цивилизации - на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь. Я жалел, что университет открыт в Томске, а не в Красноярске».

Минуло 120 лет. Вот и я в своем путешествии добрался до Томска. И, похоже, со времен Чехова, жизнь тут поменялась не слишком.

Въехал в полночь на пустую светящуюся улицу Ленина. Вокруг - ни души. Женщина в пустой гостинице на пять номеров и рада была мне, и не рада одновременно. Показалось, люди тут все такие: добрые, ровные, спокойные и… заблуждающиеся. Впрочем, русский человек порой любит, когда его водят за нос.

Меня отправили ужинать к соседскому армянину. Говорят, он делает лучшие в городе шашлыки. Мужик узнал меня. Остолбенел. Потом опомнился и завалил стол тарелками с жареным мясом.

Пошли задушевные разговоры. В нестоличных городах люди верят, что, если рассказать о своих проблемах «человеку из телевизора», все беды решаться. А проблемы в Томске, как и почти по всей России – у людей нет денег.

Наутро пошел смотреть на главную достопримечательность города – женщин. Они тут гонятся за московской модой. Но без перегибов, которые я обнаружил в Иваново или в Кургане. Томские красотки не щеголяют в гламурных розовых ботфортах. Удивило, что на улицах мало мужчин. Конечно, они где-то есть, их не может не быть, но в этот день словно попрятались по домам. А, возможно, просто теряются на фоне женского пола.

В общем, больших изменений в Томске изменился со времен Чехова не заметил. Только женщины стали краше.

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