Петросян, Краско, Джигарханян... Почему мужики бегут к молодым, и что не так с ровесницами?
Что происходит с мужчинами на пике зрелости? Это способ омоложения? Бегство от старости? Страх импотенции и увядания? И для чего женщины вступают в неравные отношения? Какие выгоды у них? Разбираемся в эфире программы «Женский клуб»!
Новость о разводе звездной пары прозвучала как гром среди ясного неба!Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Петросян, Краско, Джигарханян... Почему мужики бегут к молодым, и что не так с ровесницами?
00:00
00:00