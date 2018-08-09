2018-08-09T21:40:02+03:00
Наука

Наука официально признала семейные трусы самым лучшим нижним бельем для мужчин

Они заметно увеличивают способность стать отцом
Ярослав КОРОБАТОВ
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Просторные семейные труселя, обладают непревзойденной системой охлажденияПросторные семейные труселя, обладают непревзойденной системой охлажденияФото: Ксения КОРЯКИНА
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Старые добрые семейные труселя долгое время подвергались гонениям, как отживший свое атрибут советского брутального быта. В моду вошло обтягивающее нижнее белье: парни все чаще щеголяли в коротких слипах – мужском варианте бикини, либо хипстерах – это облегающие трусы с низкой посадкой и широкой резинкой. При этом представители сильного пола неуловимо становились чем-то похожи на балетных танцоров, которые удивляют не только прыгучестью и пластикой. Вероятно, тут все дело в эффекте пуш-ап, им обладают, как выяснилось, не только бюстгальтеры.

Казалось, семейные трусы уходят с исторической сцены, как и майки-алкоголички, служившие характерным опознавательным знаком эпохи. Однако свой голос в защиту трусов-парусов возвысили ученые Гарвардской школы общественного здоровья (Бостон,США). Недавно в научном журнале Human Reproduction они опубликовали любопытное исследование. В нем приняли участие 656 джентльменов, которые вместе со своими супругами посещали центр лечения бесплодия в Бостоне. Пациенты заполняли анкету, где среди множества вопросов указывали, какой тип белья они чаще всего носили в последние три месяца. Почти половина мужчин (345 или 53%) признались, что предпочитают семейные трусы (в Америке их называют «боксеры). Чем, в общем-то, раскрыли страшную военную тайну. Кто бы мог предположить, что соплеменники Ричарда Гира и Тома Круза под брюками носят близкие нам по духу труселя. Остальные 47% янки носили различные варианты облегающего нижнего белья. Кроме того, участники эксперимента сдали образцы спермы, которые были тщательно исследованы специалистами.

Анализ материалов дал поразительные результаты. Выяснилось, что у граждан, связавших свою жизнь с шортами-боксерами , на 25 процентов выше концентрация сперматозоидов, при этом на 33% больше подвижных сперматозоидов, а объем спермы в среднем на 17 % больше.

Чем это объяснить? Неужели семейные трусы напрямую связаны со способностью мужчин становиться отцами? Похоже, что так.

По словам ведущего автора исследования доктора Лидии Мингес-Аларкон, плотное и обтягивающее белье способствует повышению температуры мужского «хозяйства». А это губительно влияет на качество вырабатываемой семенной жидкости. Аналогичный эффект наблюдали физиологи из Университета Небраски Сангер и Фриман, которые воплотили в жизнь старый армейский анекдот, когда после бани старшина объявил солдатам, что их ждет смена белья: первая рота будет меняться со второй. Врачи предложили примерно то же самое двух мужчинам. Сначала один носил плотные обтягивающие современные трусы, а второй семейные «паруса». Затем они менялись (не в буквальном, конечно, смысле). В итоге качество спермы заметно улучшалось, если мужчина носил «боксеры» и ухудшалось, если на нем были обтягивающие слипы. В свое время в 1994 году даже разрабатывался мужской способ контрацепции, основанный на ежедневном умеренном повышении температуры содержимого трусов. Метод не дал 100-процентного результата, однако заметно повышал степень мужского бесплодия.

В свою очередь просторные семейные труселя, обладают непревзойденной системой охлаждения. Они открыты всем ветрам и позволяют поддерживать нужную температуру в причинном месте. Так что срочно открывайте старый дедов сундук и делайте широкий шаг навстречу мужскому здоровью. Благо семейные труселя позволяют широко шагать по жизни.

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