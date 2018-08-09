2018-08-09T22:05:42+03:00
Телевизор

Disney создаст сериал по вселенной "Звездных войн"

Кинокомпания обещает, что будущая телесага переплюнет "Игру престолов" по масштабу и бюджету
Владимир КИРИЛЛОВ
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Действие будет происходить через семь лет после событий "Возвращения джедая" и ранее событий "Пробуждения Силы"Действие будет происходить через семь лет после событий "Возвращения джедая" и ранее событий "Пробуждения Силы"Фото: кадр из фильма
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Студия Walt Disney и Lucasfilm объявили, что хотят инвестировать внушительные суммы в свой первый телесериал по вселенной «Звездных войн». Продюсером и сценаристом будущего телепроекта выступит сам Джон Фавро ("Мстители", "Книга джунглей", "Орвилл", "Детство Шелдона").

По информации издания СМИ, предварительный согласованный бюджет сериала составит от 100 и более миллионов долларов. Таким образом, сериал "Звездные войны" станет одним из самых дорогих шоу на современном телевидении. Стоимость производства превысит стоимость производства таких дорогостоящих сериалов, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".

Что касается сюжета, то уже известно , что действие будет происходить через семь лет после событий "Возвращения джедая" и ранее событий "Пробуждения Силы".

Состоять сериал будет из десяти эпизодов.

Кстати, бюджет "Звездных войн" меркнет перед проектом Amazon, который компания озвучила в начале года. Научно-популярная книжная трилогия китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Память о прошлом Земли» может быть экранизирована в виде сериала. Компания Amazon заявила тогда, готова потратить $1 млрд на телевизионную адаптацию этого произведения. Тогда задумку Amazon сразу окрестили в шутку убийцей "Игры престолов".

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Сериалы давно перестали быть просто развлечением для домохозяек. Большие голливудские режиссеры теперь снимают не только для широко экрана, но и стремятся обязательно засветиться на малом. Денег на телепроекты не жалеют - зритель, прикованный к экрану, на котором идет любимый сериал, точно посмотрит рекламу, так что бюджет отобьется с лихвой. Да чего уж там - сериалы смотрят королева Великобритании, Барак Обама, Мадонна.

Мы выбрали 10 самых крупнобюджетных телешоу. (подробнее)

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