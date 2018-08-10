Обнажение душ и туш

СЕГОДНЯ 01:44 2018-08-10T02:04:49+03:00

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Героиня немецкого фильма под коварным названием «Все хорошо» (Аллес ист гут) Евы Тробиш, участвующего в конкурсе «Кинематографисты настоящего» после встречи одноклассников, будучи подшофе, без особого желания вступила в близость с не особенно привлекательным субъектом, оказавшимся впоследствии ее коллегой по новой работе. Этот нежеланный акт, с последующим залетом, существенно осложнил всю ее жизнь, как личную, так и профессиональную. Ее отношения с гражданским мужем точно не улучшились - в особенности после того, как она на всякий случай сделала аборт, при этом изо всех сил стараясь делать вид, что «все хорошо», она сильная женщина и со всем справится.

Этот негромкий, спокойный и точный комментарий на тему #MeToo, служит отличным контрапунктом к другому немецкому фильму, показанному в основном конкурсе - «Зимней сказке» (Wintermärchen) Яна Бонни. Это истеричное, с претензией на скандал полотно о молодой паре, воображающей себя то ли современными Бонни и Клайдом, то ли пламенными революционерами, избавляющими вставшую с колен Германию от понаехавших турков и прочих мусульман. Полагая себя частью праворадикальной группировки, они врываются в супермаркет не для того, чтобы грабить (девушка происходит из «хорошей» буржуазной семьи), а для того, чтобы, по их мнению, улучшать мир. Но миру глубоко… наплевать на их усилия, как, впрочем, и на гибель мигрантов от их рук. Фрустрированные нулевым итогом своей деятельности, а также друг другом, Бекки и Томми поочередно, а потом и всем скопом, вступают в интимные отношения с чокнутым Майком, годящимся им в отцы. Взвинченный тон повествования, использование только естественного света и желание автора потрясти публику своей смелостью (большим количеством времени демонстрации обнаженных туш персонажей и вполне антисанитарными секс-сценами) сообщают произведению определенную нарочитость - относиться всерьез к демонстрируемому довольно быстро становится сложно.

"Слишком поздно умирать молодым"Фото: кадр из фильма

Столь же натужное авторское кино, хоть и в другом ключе, сняла перехваленная аргентинка Доминга Сотомайор. Ее вещь "Слишком поздно умирать молодым" (название лучшее, что в ней есть) - многофигурное атмосфэрное полотно, в котором в одном непрожёванном арт-ералаше смешались десятки детей и их родителей, а также лошади, собаки и проч. живность. Ни одному из героев (кроме собаки Фриды) не придано отличительных черт, и если одного или кучку из них неожиданно расчленит и съест кучка других, то по этому поводу не испытаешь никаких эмоций, кроме облегчения. Но арт-режиссер, конечно, не сделает своим зрителям такого подарка, на экране будет явлен ураган жизни - с апофеозом в виде неубедительно сделанной борьбы с лесными пожарами и бесталанного исполнения главной героиней песни Eternal Flame - вот уж чего точно лишен этот мертворожденный фильм.