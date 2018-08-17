2018-08-17T15:37:19+03:00
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело на двух хакеров-миллиардеров

Они обворовывали счета авиапассажиров аэропорта "Кольцово", когда те находились в полете
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Мошенники получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово"Мошенники получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело хищении 1,2 миллиардов рублей и "взломе" базы данных аэропорта "Кольцово" членами сообщества кибермошенников.

"В суд направлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Екатеринбурга Константина Мельника и Игоря Маковкина. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, мошенничестве, в неправомерном доступе к компьютерной информации, в создании, использовании и распространение вредоносных компьютерных программ", - сообщает Генпрокуратура России.

По версии следствия фигуранты дела совместно с другими членами преступного сообщества создали и распространили в Интернете вредоносное программное обеспечение. В результате этого они получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в г. Екатеринбурге, и к счетам клиентов различных банков, откуда похитили 1,2 миллиардов рублей.

Счета авиапассажиров они обворовывали, когда те находились в полете.

Сейчас хакеры-миллиардеры Мельник и Маковкин дожидаются суда в СИЗО. А следователи ведут расследование в отношении остальных участников преступного сообщества.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Садиться нельзя – держать вертолет в режиме «касания»! Как эвакуировали четверых туристов, застрявших в горах Алтая
Начальник отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС лично сел за штурвал вертолета. Он рассказал «КП» о непростой спасательной операции [фото, видео]
Новости 24