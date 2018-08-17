Генпрокуратура направила в суд дело на двух хакеров-миллиардеров
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело хищении 1,2 миллиардов рублей и "взломе" базы данных аэропорта "Кольцово" членами сообщества кибермошенников.
"В суд направлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Екатеринбурга Константина Мельника и Игоря Маковкина. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, мошенничестве, в неправомерном доступе к компьютерной информации, в создании, использовании и распространение вредоносных компьютерных программ", - сообщает Генпрокуратура России.
По версии следствия фигуранты дела совместно с другими членами преступного сообщества создали и распространили в Интернете вредоносное программное обеспечение. В результате этого они получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в г. Екатеринбурге, и к счетам клиентов различных банков, откуда похитили 1,2 миллиардов рублей.
Счета авиапассажиров они обворовывали, когда те находились в полете.
Сейчас хакеры-миллиардеры Мельник и Маковкин дожидаются суда в СИЗО. А следователи ведут расследование в отношении остальных участников преступного сообщества.