На благотворительном фестивале москвичей научат, как давать вторую жизнь ненужным вещам

СЕГОДНЯ 09:49 2018-08-11T09:51:53+03:00

На фестивале можно будет купить уникальную одежду, аксессуары и предметы интерьера, выполненные в стиле «апсайклинг» Фото: vk.com/upcyclefest

Здесь можно будет сделать необычные вазы из обломков кирпичей, мозаичные панно из битой посуды и даже стулья из деревянных обломков

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Разбитая посуда может превратиться в мозаику, а старое надоевшее платье - в модную юбку. И дело тут не только и не сколько в экономии, сколько в заботе об окружающей среде. Ведь вместо того, чтобы отправляться на свалку, вещи могут получить вторую жизнь. В мире все больше набирает популярность стиль «апсайклинг» — создание одежды, аксессуаров или преметов интерьера с использованием вещей, которые уже отслужили своё.

Научиться самому создавать такие вещи можно будет 18 августа в Москве на ВДНХ. Здесь пройдет экофестиваль «Апсайкл фест», посвященный второй жизни ненужных вещей.

Российские художники и дизайнеры проведут мастер-классы по переделке серийной мебели в авторскую, научат делать необычные вазы из обломков кирпичей, поделятся секретами создания мозаичных панно из битой посуды и сборки стульев из деревянных обломков.

upcyclefest У нас будут очень крутые мастер-классы!

Берите с собой и детей - ведь их здесь научат делать настоящих роботов из повседневных бытовых предметов!

Заодно здесь можно будет расширить кругозор: в зоне лектория эксперты расскажут о природе и свойствах пластика и покажут, как можно переделать промышленный контейнер в жилое пространство. Также посетителей фестиваля ждут фуд-корт и отличная музыка.

upcyclefest На фото борода из остатков витражного стекла.

На фестивале можно будет купить уникальную одежду, аксессуары и предметы интерьера, выполненные в стиле «апсайклинг». А все средства, собранные во время фестиваля, будут переданы благотворительному фонду помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание».

upcyclefest Привычный кирпич в непривычной трактовке: как из брутального материала получаются очень теплые предметы

ВАЖНО

Где: ВДНХ, пространство общественных мастерских «Парк ремесел» (павильон №47)

Когда: 18 августа с 12:00 до 20:00

Подробности в группах фестиваля в соцсетях: FB, IG, VK

КСТАТИ

Ваша старая одежда может согреть бездомного, дать работу многодетной маме и спасти природу

Фонд "Второе дыхание" - единственная в стране благотворительная организация, в которую можно сдать абсолютно любую вещь из текстиля, и она получит вторую жизнь (подробности)