Российский бегун Сергей Шубенков завоевал серебро чемпионата Европы, уступив 0,002 секунды победителю

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-11T11:30:47+03:00

Наш спортсмен стал вторым в беге на 110 метров с барьерами

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Просто невероятно завершился финальный забег 110 метров с барьера на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Российский спортсмен Сергей Шубенков показал практически одинаковое время с французов Паскалем Мартино-Лагардом. Табло показало 13,17 секунды. И судьям пришлось долго отсматривать фотофиниш двух атлетов.

Итог - победу присудили французу, а Шубенков стал вторым, проиграв 0,002 секунды своему сопернику по забегу. После оглашения результатом представители нашего атлета подали протест на решение судей поставить Шубенкова на вторую позицию. Однако апелляция на исход забега не была удовлетворена. Проиграв 2 тысячных секунды, россиянин Сергей Шубенков выиграл серебро чемпионата Европы.

- В середине сезона форму набрал хорошую, трижды показал время из 13 секунд. Но форма вечно держаться не может, мы ее пытались удержать, видимо, не получилось. Это был не мой бег, - заявил после забега Сергей Шубенков.

Однако же, немного "скромный" результат лишь раззадорил Шубенкова:

- В финале на старте засиделся, что получилось, выгреб, но это все равно ни разу не золото. Пусть с такими результатами Лагард его забирает.

Сергей Шубенков - обладатель всех трех видов наград на трех последних чемпионатах мира в беге на 110 метров с барьерами. В 2013 году в Москве он был третьим, спустя 2 года в Пекине - первым. В 2017 году в Лондоне - второй. На европейских первенствах до этого он был первым в 2012 и 2014 годах.