В Подмосковье микроавтобус с детьми съехал в кювет - шесть школьников пострадали, водитель умер

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-11T12:56:55+03:00

По предварительной информации, у сидевшего за рулем мужчины случился сердечный приступ

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Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Наро-Фоминском районе. Около 11 часов в субботу микроавтобус марки «Фольсгваген» выехал с территории пансионата Бекасово - группу детей должны были вывезти на прогулку.

- Очевидцы говорят, что внезапно водитель потерял сознание, машина потеряла управление и съехала в кювет, - сообщил корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, микроавтобус совершил жесткую остановку в небольшом овраге. По предварительной информации, пострадали шесть школьников. Их уже доставили в ближайшую больницу и проводят обследование. У некоторых подозревают переломы конечностей.

- Приехавшие на вызов медики диагностировали, что водитель мертв, - говорит источник. – Точную причину смерти назовут только после вскрытия. Но врачи подозревают, что у сидевшего за рулем мужчины мог случиться сердечный приступ.

- На месте продолжают работу сотрудники ГИБДД, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Напомним, вечером в четверг в Мытищах рейсовых автобус наехал на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Двое пострадавших в тяжелом состоянии - женщина 43 лет и 17-летняя девушка. Водитель заявил, что у машины отказали тормоза и он не успел затормозить перед «зеброй».