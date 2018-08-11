2018-08-11T13:30:12+03:00
Происшествия

В Москве задержали банкира, которого подозревают в хищении 800 млн. рублей

По версии следствия, в этой схеме участвовали ещё несколько человек
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере»Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Московская полиция расследует дело о мегахищениях в одном из столичных банков. Пару дней назад взяли одного из основных подозреваемых.

- Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержан бывший зампредседателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей, - заявила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, в хищении помимо задержанного участвовали ещё несколько человек. Схема была такая. Жулики от лица банка заключили кредитные договора с частной компанией - фирма брала деньги на развитие бизнеса. Однако со счётов этой самой компании денежки были затем оперативно переброшены на счета других компаний. Итог: заёмщик без денег, банк без денег. Минус 800 миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Это реальный срок до 10 лет лишения свободы.

Ну и чтобы вы понимали масштаб случившегося: подозреваемый в хищении 800 миллионов рублей отпущен под залог. Закон, как говорится, суров, но это закон!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Причина смерти Александра Коровникова: депутат Госдумы скончался от тяжелой болезни
Появилось видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в центре Москвы
ФСО подала в суд на Ярмольника из-за ДТП 2016 года
Назарбаев: Ожидаем исторического решения по Каспию на саммите в Актау
В летевший из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния
СБУ: Украина пока не задержала российский танкер «Механик Погодин» и его экипаж
В Казахстане исключили возможность появления американских военных баз на Каспии
Эрдоган: Вашингтон заставляет Анкару искать новых союзников
Порошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флаг
NASA отложило запуск солнечного зонда Parker Solar Probe
Акционеры Tesla хотят засудить Илона Маска за твиты о выкупе компании
В сети появилось видео погони истребителей ВВС США за угнанным самолетом в штате Вашингтон
«Погорячились»: Пушков оценил последствия отзыва греческого посла из России
Российское посольство в США пошутило над созданием американских космических войск
Адвокат сообщил о плохих условиях содержания летчика Ярошенко в американской тюрьме
«Апокалипсис в Иллинойсе»: Облака-цунами напугали американцев
Fox News: Американская разведка зафиксировала испытание баллистической ракеты Ираном
В штате Вашингтон разбился угнанный пассажирский самолет
В ФРГ ради «свободы искусства» разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх
Власти Венесуэлы раскритиковали ЕС за отказ признать факт покушения на Мадуро
Московские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в парке
Погода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадков
В Солсбери новое ЧП: прогремел взрыв на военном заводе
Захарова: Москва готовит зеркальный ответ на новые санкции США
При взрыве на сталелитейном заводе в Бразилии пострадали более 30 человек
Сирийские ПВО сбили вражеский объект в небе над Дамаском
В Японии разбился спасательный вертолет, погибли четыре человека
В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек
Канадская полиция установила личность стрелка из Фредериктона