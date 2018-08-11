В Москве задержали банкира, которого подозревают в хищении 800 млн. рублей

СЕГОДНЯ 13:18 2018-08-11T13:30:12+03:00

По версии следствия, в этой схеме участвовали ещё несколько человек

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Московская полиция расследует дело о мегахищениях в одном из столичных банков. Пару дней назад взяли одного из основных подозреваемых.

- Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержан бывший зампредседателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей, - заявила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, в хищении помимо задержанного участвовали ещё несколько человек. Схема была такая. Жулики от лица банка заключили кредитные договора с частной компанией - фирма брала деньги на развитие бизнеса. Однако со счётов этой самой компании денежки были затем оперативно переброшены на счета других компаний. Итог: заёмщик без денег, банк без денег. Минус 800 миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Это реальный срок до 10 лет лишения свободы.

Ну и чтобы вы понимали масштаб случившегося: подозреваемый в хищении 800 миллионов рублей отпущен под залог. Закон, как говорится, суров, но это закон!