2018-08-11T14:34:00+03:00
В мире

29-летний авиамеханик угнал самолёт из аэропорта Сиэтла

Мужчина выполнял опасные манёвры, не справился с управлением и разбился [видео]
Мария БЕРК
Поделиться:
Bombardier Q400 вмещает 76 пассажиров, но в момент угона на его борту никого не оказалосьBombardier Q400 вмещает 76 пассажиров, но в момент угона на его борту никого не оказалосьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сотрудник авиакомпании Horizon Air, входящей в состав авиаперевозчика Alaska Airlines, угнал пассажирский самолет. Инцидент произошёл в международном аэропорту Сиэтл-Такома в американском штате Вашингтон вечером 10 августа (утром 11 августа - по мск). Небольшой Bombardier Q400 вмещает 76 пассажиров, но в момент угона на его борту никого не оказалось.

Сразу после того, как стало известно о случившемся, из Портленда в небо поднялись истребители F-15 для перехвата беглеца.

Мужчина угнал пассажирский самолет в США.На видео очевидцев попал момент преследования лайнера истребителями F-15

На протяжении 15 минут угонщик выполнял опасные манёвры. Однако пролетев около 50 километров, пилот, видимо, не справился с управлением, и самолёт рухнул на землю около острова Кетрон. На месте его падения начался сильный пожар. На момент крушения лайнер сопровождали два истребителя. Военные летчики утверждают, что держали угнанный самолёт на безопасном расстоянии от людей, и не причастны к крушению борта.

- Он разбился примерно через час в лесистой части острова Кетрон в сельской местности округа Пирс. На месте крушения не было задействовано никаких наземных сооружений. Военные самолеты были подняты из Портленда, но не похоже, чтобы эти самолеты участвовали в крушении самолета, - говорится на сайте авиахолдинга Alaska Air.

Последний полет угнанного в США самолета.По предварительным данным, никого из пассажиров на борту не было

Кроме того, в полиции добавили, что громкий дым и хлопок, который слышали многие местные жители, был вызван прохождением военными истребителями звукового барьера, а не взрывом.

Как заявили в полиции, произошедшее не рассматривается как теракт. По словам правоохранителей, угон совершил 29-летний авиамеханик. Его мотивы еще предстоит выяснить следователям. По основной версии, таким образом, мужчина хотел свести счёты с жизнью.

- Большинство террористов не летают над водой кругами, - заявил журналистам шериф округа.

Видео с места крушения угнанного в США пассажирского самолета.

По предварительным данным, злоумышленник - житель Сиэтла, работал в наземных службах аэропорта авиамехаником. Его имя пока не разглашается, но известно, что диспетчеры называли его Рич или Ричард. В разговоре с наземными службами мужчина называл себя сломленным человеком. Диспетчеры, в свою очередь, пытались помочь ему увести самолет подальше от города, однако авиамеханик не обладал достаточными навыками по управлению самолетом и просто не мог самостоятельно посадить лайнер.

В момент угона Bombardier Q400 не стоял в расписании и находился на техобслуживании. Видимо, после завершения техосмотра авиамеханик и сел за штурвал воздушного судная для осуществления задуманного.

Когда стало известно об угоне самолёта, руководство аэропорта приняло решение приостановить работу. Пассажирам пришлось ждать своего вылета несколько часов. Сотрудники авиагавани уходили от объяснений причин задержки вылетов, однако пассажиры увидели сообщение об угоне судна в интернете.

Сейчас на месте крушения угнанного самолета работают экстренные службы. Ведётся расследование произошедшего.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Грузия 10 лет спустя: Горькое возвращение в Гори
Спецкор «КП» Дмитрий Стешин 10 лет назад был единственным российским журналистом, работавшим в Грузии во время войны 08.08.08, - и вот вернулся туда, где закавказскую республику Россия «принудила к миру» [фото, видео, инфографика]
Новости 24
Причина смерти Александра Коровникова: депутат Госдумы скончался от тяжелой болезни
Появилось видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в центре Москвы
ФСО подала в суд на Ярмольника из-за ДТП 2016 года
Назарбаев: Ожидаем исторического решения по Каспию на саммите в Актау
В летевший из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния
СБУ: Украина пока не задержала российский танкер «Механик Погодин» и его экипаж
В Казахстане исключили возможность появления американских военных баз на Каспии
Эрдоган: Вашингтон заставляет Анкару искать новых союзников
Порошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флаг
NASA отложило запуск солнечного зонда Parker Solar Probe
Акционеры Tesla хотят засудить Илона Маска за твиты о выкупе компании
В сети появилось видео погони истребителей ВВС США за угнанным самолетом в штате Вашингтон
«Погорячились»: Пушков оценил последствия отзыва греческого посла из России
Российское посольство в США пошутило над созданием американских космических войск
Адвокат сообщил о плохих условиях содержания летчика Ярошенко в американской тюрьме
«Апокалипсис в Иллинойсе»: Облака-цунами напугали американцев
Fox News: Американская разведка зафиксировала испытание баллистической ракеты Ираном
В штате Вашингтон разбился угнанный пассажирский самолет
В ФРГ ради «свободы искусства» разрешили использовать нацистскую символику в компьютерных играх
Власти Венесуэлы раскритиковали ЕС за отказ признать факт покушения на Мадуро
Московские власти не станут усиливать охрану «Зарядья» из-за сообщений о сексе в парке
Погода в Москве 11 августа: Небольшая облачность, без осадков
В Солсбери новое ЧП: прогремел взрыв на военном заводе
Захарова: Москва готовит зеркальный ответ на новые санкции США
При взрыве на сталелитейном заводе в Бразилии пострадали более 30 человек
Сирийские ПВО сбили вражеский объект в небе над Дамаском
В Японии разбился спасательный вертолет, погибли четыре человека
В стычках жандармов с протестующими в Бухаресте пострадали 440 человек
Канадская полиция установила личность стрелка из Фредериктона