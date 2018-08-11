29-летний авиамеханик угнал самолёт из аэропорта Сиэтла

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-11T14:34:00+03:00

Bombardier Q400 вмещает 76 пассажиров, но в момент угона на его борту никого не оказалось Фото: REUTERS

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Сотрудник авиакомпании Horizon Air, входящей в состав авиаперевозчика Alaska Airlines, угнал пассажирский самолет. Инцидент произошёл в международном аэропорту Сиэтл-Такома в американском штате Вашингтон вечером 10 августа (утром 11 августа - по мск). Небольшой Bombardier Q400 вмещает 76 пассажиров, но в момент угона на его борту никого не оказалось.

Сразу после того, как стало известно о случившемся, из Портленда в небо поднялись истребители F-15 для перехвата беглеца.

Мужчина угнал пассажирский самолет в США.На видео очевидцев попал момент преследования лайнера истребителями F-15

На протяжении 15 минут угонщик выполнял опасные манёвры. Однако пролетев около 50 километров, пилот, видимо, не справился с управлением, и самолёт рухнул на землю около острова Кетрон. На месте его падения начался сильный пожар. На момент крушения лайнер сопровождали два истребителя. Военные летчики утверждают, что держали угнанный самолёт на безопасном расстоянии от людей, и не причастны к крушению борта.

- Он разбился примерно через час в лесистой части острова Кетрон в сельской местности округа Пирс. На месте крушения не было задействовано никаких наземных сооружений. Военные самолеты были подняты из Портленда, но не похоже, чтобы эти самолеты участвовали в крушении самолета, - говорится на сайте авиахолдинга Alaska Air.

Последний полет угнанного в США самолета.По предварительным данным, никого из пассажиров на борту не было

Кроме того, в полиции добавили, что громкий дым и хлопок, который слышали многие местные жители, был вызван прохождением военными истребителями звукового барьера, а не взрывом.

Как заявили в полиции, произошедшее не рассматривается как теракт. По словам правоохранителей, угон совершил 29-летний авиамеханик. Его мотивы еще предстоит выяснить следователям. По основной версии, таким образом, мужчина хотел свести счёты с жизнью.

- Большинство террористов не летают над водой кругами, - заявил журналистам шериф округа.

Видео с места крушения угнанного в США пассажирского самолета.

По предварительным данным, злоумышленник - житель Сиэтла, работал в наземных службах аэропорта авиамехаником. Его имя пока не разглашается, но известно, что диспетчеры называли его Рич или Ричард. В разговоре с наземными службами мужчина называл себя сломленным человеком. Диспетчеры, в свою очередь, пытались помочь ему увести самолет подальше от города, однако авиамеханик не обладал достаточными навыками по управлению самолетом и просто не мог самостоятельно посадить лайнер.

В момент угона Bombardier Q400 не стоял в расписании и находился на техобслуживании. Видимо, после завершения техосмотра авиамеханик и сел за штурвал воздушного судная для осуществления задуманного.

Когда стало известно об угоне самолёта, руководство аэропорта приняло решение приостановить работу. Пассажирам пришлось ждать своего вылета несколько часов. Сотрудники авиагавани уходили от объяснений причин задержки вылетов, однако пассажиры увидели сообщение об угоне судна в интернете.

Сейчас на месте крушения угнанного самолета работают экстренные службы. Ведётся расследование произошедшего.