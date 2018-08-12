В Козельске воссоздали бой с ханом Батыем: Город отметил 780-летие героической обороны против войск Золотой Орды

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-12T14:00:01+03:00

В Козельске 11 августа отметили 780-летие героического противостояния города против войск Золотой Орды. В честь древних защитников на Баковом поле показали масштабную реконструкцию, воссоздавшую бой козельчан с воинами хана Батыя. Большой исторический праздник, приуроченный ко Дню города, собрал тысячи зрителей со всей Калужской области, из Владимира, Тулы и Москвы.

На Баковом поле показали масштабную реконструкцию, воссоздавшую бой козельчан с воинами хана Батыя.

О храбрости маленького Козельска, в 1238 году вставшего на пути монголо-татарских захватчиков, каждый из нас знает по школьным учебникам. Войска Батыя взяли русскую крепость в кольцо, осада длилась семь недель – недаром в Орде Козельск прозвали «злым городом». Дольше оборонялся только Киев: тогда монгольскому хану потребовались 11 недель, чтобы взять город. Через семь недель осады жители Козельска сами вышли за городские стены, чтобы дать ордынцам решающий бой. Битва была кровопролитной, а силы – слишком неравными. Лишившись своих защитников, город пал.

Героями боя стали участники исторических клубов из Тулы, Калуги, Москвы и Владимирской области.

Козельчане бережно воссоздали эпизоды сражений XIII века: реконструкция событий 1238 года готовилась на протяжении нескольких месяцев. Исторические инсценировки устраиваются в Козельске регулярно и давно полюбились жителями города. Но военные баталии времен Золотой Орды здесь еще не проводились. На Баковом поле выросла деревянная крепость, которую обороняли воины в кольчугах, ожесточенно защищавшие стены от скачущих на лошадях монголов.

Праздник, приуроченный ко Дню города, собрал тысячи зрителей.

Осада Козельска длилась семь недель.

Героями боя стали участники исторических клубов из Тулы, Калуги, Москвы и Владимирской области – около 30 пеших воинов и 8 конных всадников. Зрители горячо поддерживали русских защитников: на их глазах разворачивался урок живой истории, наглядно показывающий, как жители маленького Козельска смогли остановить намного превосходящие их по численности полчища монголо-татарских захватчиков и ценой своих жизней вписавшие имя города в мировую историю.

На глазах зрителей разворачивался урок живой истории, наглядно показывающий, как жители маленького Козельска смогли остановить намного превосходящие их по численности полчища монголо-татарских захватчиков.

Военные баталии времен Золотой Орды в Козельске еще не воссоздавались.

В праздничный день для гостей и жителей города на разных площадках прошли концертные программы, выставки и мастер-классы, обучающие традиционным народным ремеслам. Организаторы пообещали, что праздник в честь героических защитников Козельска станет традиционным. По инициативе местных жителей рассматривается идея установить в городе памятник, посвященный обороне города в 1238 году – по этому поводу уже ведутся переговоры с Российским военно-историческим обществом.

Организаторы пообещали, что праздник в честь героических защитников Козельска станет традиционным.

Во время реконструкции все желающие могли обучиться искусству древнерусского боя.

Фото: Алексей Калакин, Андрей Бодрышев, Андрей Ткачев.