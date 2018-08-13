2018-08-13T13:56:57+03:00
Вниз по матушке, по Волге

Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» выжила после Грушинского фестиваля и дошла до Сызрани

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Владимир ВОРСОБИНМихаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
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Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» выжила после Грушинского фестиваля и дошла до Сызрани

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