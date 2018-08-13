Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» выжила после Грушинского фестиваля и дошла до Сызрани
Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Изменить размер текста:
Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» выжила после Грушинского фестиваля и дошла до Сызрани
00:00
00:00