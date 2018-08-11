2018-08-11T21:21:28+03:00
Спорт

"Нас все хоронят еще до игры, но мы выходим на каждый матч. Сегодня весь Дагестан за нас болел"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Спартака" достойно отвечал на все вопросы на пресс-конференции
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев. Фото: Станислав Красильников/ТАССГлавный тренер "Анжи" Магомед Адиев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Махачкалинский "Анжи", показав характер в матче с московским "Спартаком", проиграл 0:1. После матча главный тренер команды Маомед Адиев на пресс-конференции был весьма сдержанным и последовательным во всех своих ответах. Детально рассказывая, как же живет махачкалинский клуб, когда у него большие финансовые проблемы.

- Тяжело давать комментарий. Отложился негативный фон. У нас игра сломалась после двух удалений, приходилось отбиваться. Но понятно, что "Спартак" был фаворитом в этой игре. Мы пытались "от Спартака" играть. У них возникают проблемы, когда против них играет команда компактно и позиционно у своей штрафной. Это же я и видел, работая в штабе "Ахмата". Мы не претендовали на преимущество в этой игре, хотели найти свои шансы в игре благодаря быстрым переходам из обороны в атаку. К 30-й минуте у нас начались выходы из обороны хорошие. После второго удаления в этой игре мы, фактически, были приговорены в этой игре.

- Нет никаких вопросов по удалениям?

- Надо трезво оценивать все, что происходит в команде, а потом уже говорить о судейских моментах. Судейские моменты - это последнее, о чем могу говорить. Это останется пускай специалистам. Не хочу этого вопроса касаться.

- Вы говорили о чем-то с Левниковым. О чем говорили?

- Нормальный диалог был такой. Попросил прокомментировать эпизоды отдельные в матче. Один и тот же момент иногда казался разным. Он мне объяснил со своей стороны все, что хотел узнать. Жалко, что результат теперь не вернешь. Нас сейчас все "списывают" со счетов, приписывая нам 3-4-5 голов. Такие вот специалисты у нас в стране.

- Не кажется, что в российском футболе есть такая тенденция, когда у клуба возникают проблемы, он становится беззащитным?

- Это очень глубокая тема. Я понимаю, что могу неправильным словом вызвать негатив. Но у меня есть пожелания. Видя, как клубы у нас гибнут и снимаются. не хочу касаться каких-то судейских моментов. В моем понимании, что даже если тяжело, надо искать позитив, а не топтать все эти мелкие ростки. Во многих это, увы, присутствует.

- Как вы сами считаете, дальше-то что?

- У нас одно ощущение - то, что происходит в Дагестане, меня очень сильно мотивирует. Да, понятно, нам что-то недоплачивают. Я знаю, что в каждом селе, кафе только и обсуждают, что произойдет дальше с "Анжи". И, уверяю, 80% Дагестана сейчас сидели у телевизоров. Сегодня так и мотивировал ребят - играть за тех людей, которые сегодня болеют за нас. Мы будем стараться держать марку своей республики сегодня.

- Кадиев сейчас сказал, что не было шансов очки зацепить. Удалили бы 3 или 4 игрока.

- Президент клуба имеет право так выражаться. Могу назвать множество причин. Вот даже человек рядом со мной несколько месяцев не получает зарплату. Но никто не бросает свою работу - это и есть характер. Мы же выходим и играем 90 минут. Игра расставляет все на свои места, а не какие-то финансы.

- Уверены, что команда сыграет ближайшие пять матчей?

- Сегодня тренировка есть? Тренируемся. Завтра есть игра? Играем. Уверен только в сегодняшнем дне.

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