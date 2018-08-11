"Нас все хоронят еще до игры, но мы выходим на каждый матч. Сегодня весь Дагестан за нас болел"

СЕГОДНЯ 21:20 2018-08-11T21:21:28+03:00

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Махачкалинский "Анжи", показав характер в матче с московским "Спартаком", проиграл 0:1. После матча главный тренер команды Маомед Адиев на пресс-конференции был весьма сдержанным и последовательным во всех своих ответах. Детально рассказывая, как же живет махачкалинский клуб, когда у него большие финансовые проблемы.

- Тяжело давать комментарий. Отложился негативный фон. У нас игра сломалась после двух удалений, приходилось отбиваться. Но понятно, что "Спартак" был фаворитом в этой игре. Мы пытались "от Спартака" играть. У них возникают проблемы, когда против них играет команда компактно и позиционно у своей штрафной. Это же я и видел, работая в штабе "Ахмата". Мы не претендовали на преимущество в этой игре, хотели найти свои шансы в игре благодаря быстрым переходам из обороны в атаку. К 30-й минуте у нас начались выходы из обороны хорошие. После второго удаления в этой игре мы, фактически, были приговорены в этой игре.

- Нет никаких вопросов по удалениям?

- Надо трезво оценивать все, что происходит в команде, а потом уже говорить о судейских моментах. Судейские моменты - это последнее, о чем могу говорить. Это останется пускай специалистам. Не хочу этого вопроса касаться.

- Вы говорили о чем-то с Левниковым. О чем говорили?

- Нормальный диалог был такой. Попросил прокомментировать эпизоды отдельные в матче. Один и тот же момент иногда казался разным. Он мне объяснил со своей стороны все, что хотел узнать. Жалко, что результат теперь не вернешь. Нас сейчас все "списывают" со счетов, приписывая нам 3-4-5 голов. Такие вот специалисты у нас в стране.

- Не кажется, что в российском футболе есть такая тенденция, когда у клуба возникают проблемы, он становится беззащитным?

- Это очень глубокая тема. Я понимаю, что могу неправильным словом вызвать негатив. Но у меня есть пожелания. Видя, как клубы у нас гибнут и снимаются. не хочу касаться каких-то судейских моментов. В моем понимании, что даже если тяжело, надо искать позитив, а не топтать все эти мелкие ростки. Во многих это, увы, присутствует.

- Как вы сами считаете, дальше-то что?

- У нас одно ощущение - то, что происходит в Дагестане, меня очень сильно мотивирует. Да, понятно, нам что-то недоплачивают. Я знаю, что в каждом селе, кафе только и обсуждают, что произойдет дальше с "Анжи". И, уверяю, 80% Дагестана сейчас сидели у телевизоров. Сегодня так и мотивировал ребят - играть за тех людей, которые сегодня болеют за нас. Мы будем стараться держать марку своей республики сегодня.

- Кадиев сейчас сказал, что не было шансов очки зацепить. Удалили бы 3 или 4 игрока.

- Президент клуба имеет право так выражаться. Могу назвать множество причин. Вот даже человек рядом со мной несколько месяцев не получает зарплату. Но никто не бросает свою работу - это и есть характер. Мы же выходим и играем 90 минут. Игра расставляет все на свои места, а не какие-то финансы.

- Уверены, что команда сыграет ближайшие пять матчей?

- Сегодня тренировка есть? Тренируемся. Завтра есть игра? Играем. Уверен только в сегодняшнем дне.