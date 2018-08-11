Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, чьей идеей было приглашение в команду Романа Еременко

СЕГОДНЯ 21:45 2018-08-11T21:51:43+03:00

Московский клуб выиграл со счетом 1:0 у "Анжи" и вышел промежуточно на первое место в Премьер-Лиге

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Футболисты московского "Спартака" после трех туров нынешнего сезона не пропустили ни одного гола, не проиграли ни одного матча. А после победы над "Анжи" вышли на чистое первое место в Премьер-Лиге. Главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера на послематчевой пресс-конференции был предельно откровенен в своих ответах.

- У вас есть ощущение, что если бы не удаления, то команда потеряла бы очки?

- Нет, у меня нет такого ощущения. Красные карточки дали за то, что игроки "Анжи" опаздывали и фолили на футболистах "Спартака". Мы знали, что будет сложный матч. То есть 90 минут и практически 50 мы провели в штрафной "Анжи". И из 90 минут мы практически все время провели на половине поля соперника. И для любой команды сложно забивать сопернику, который закрывается в штрафной и никуда не выходит, выбрасывая мяч. Мы не получили в свою сторону контратак. "Спартак" же играл организованно и ничего не позволил "Анжи". Мы создавали сегодня моменты и порой бывает, что когда есть такой как сегодня один голевой момент, получается забить три гола.

- В первом тайме Ханни довольно "низко" опускался - это его инициатива?

- Нет, это был один из вариантов. Это зависело от вариантов игры "Анжи" - 3-5-2. Они сегодня играли 5-3-2 и мы поменяли расположение игроков на поле, мы пробовали это все на своих тренировках.

- Выход Ташаева на позицию правого защитника - это разово было?

- Нет, просто по ходу матча мы сделали такой выбор. Но в дальнейшем можем такой момент рассмотреть.

- Почему сегодня сняли крайнего защитника?

- У каждого матча своя логика. Матчи не одинаковы и ситуации в матчах различаются. В каждой игре есть определенный вариант, которому надо следовать. Выходил на поле Самедов сегодня и у меня было 2 правых игрока с правого фланга и оба могли обострять игру. А у них не было нападающего, не было опасности и не было смысла иметь четырех защитников.

- Почему только сегодня вышел на поле Ханни?

- Играют те, кто могут принести пользу в том или ином матче. Есть определенная командная организованность. Кто-то подходит под одного соперника, кто-то под другого. Это не его позиция, на которой он играл сегодня. Но он привыкает к ней и уверен, что он может достичь успеха на этой позиции.

- Вы говорите, что "Спартак" создавал сегодня много моментов. Но по первым 55 минутам сегодня нет откровенных голевых моментов.

- Сложно играть с командами, которые только обороняются. Когда 9 игроков просто стоят в штрафной и даже если ты им забиваешь, они ничего не меняют и остаются в своей штрафной площади. Команда, которая пропускает 1 гол, должна ускориться, чтобы сравнять счет. Но их это все устраивало.

- Можете ли сравнить игру "Спартака" с чемпионским сезоном?

- Даже когда мы выиграли чемпионат, нам было сложно. Мы с Оренбургом вели 2-0, а потом были 2-2. И во многих матчах мы тогда забивали на последних минутах. Сложно забить тем командам, которые стоят всю игру у своих воротах.

- Что скажете об игре Николая Рассказова. Планируете ли кого-то из молодежи привлекать к основному составу?

- Когда увижу, что кто-то из молодых игроков готов, я его включу в состав. Мы следим за молодыми игроками. Что же касается Рассказова, то он сделал все, что надо было.

- Что скажете по Роману Еременко, которого подписали на неделе. Какова будет его роль в команде?

- Да, два года он не играет в футбол. Но это может быть как минусом, так и плюсом. Он отдохнул же два года. Появление Еременко в команде - это идея президента команды, он больше с ним знаком. Мы решили сделать контракт до декабря с игроком, чтобы понять, в состоянии ли он играть на высоком уровне. Он является общительным игроком и я познакомился с ним, он умный, серьезный парень. Он совершил ошибку в жизни, но не нужно критиковать его из-за этого. Мне кажется, не надо критиковать кого-то, надо смотреть в зеркало.

- Знаком с президентом? Он навязан вам был?

- Нет, вы что. Никто не может сказать, что Еременко не является талантом. Это была идея президента и мы превратили это все в позитивную идею для нас.

- Что происходит с Квинси Промесом? Кажется, что ему сложно в последних играх.

- Мне кажется, когда у Квинси было пространство, он всегда обходил соперника. Это игрок, которому нужно пространство. Бывают моменты, когда у него есть пространство. Я не критикую игрока, исходя из того, забивает он или нет. То, что сегодня показала команда, я этим доволен.

- Боккетти сказал, что у него проблемы с ногой. А что с Кутеповым?

- У Кутепова в день матча с ПАОК был дискомфорт в паховой области, мы его поэтому сейчас лечим.