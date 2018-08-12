2018-08-12T07:56:49+03:00
Спорт

Главный фанат ЧМ-2018 Томер Савойя вернулся в Бразилию

Почти месяц после окончания турнира бразилец провел в нашей стране
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Томер Савойя в окружении своей семьи в Бразилии.Томер Савойя в окружении своей семьи в Бразилии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бразильский болельщик Томер Савойя, который прославился во время чемпионата мира по футболу 2018, наконец-таки вернулся к себе на Родину. У себя в "сторис" Инстаграма Савойя лично сообщил об этом:

- Вы, наверное, заметили, что меня уже давно не было в Инстаграме. Спешу вас удивить. Спустя 30 часов дороги я вернулся к себе домой!

Первым делом после возвращения к себе на родную землю, Томер отправился к родственникам. С большим букетом цветов он приехал к своей сестре и маме. Во время ЧМ-2018 немало говорилось о том, что мать Томера Савойя волнуется за сына. Мол, когда же назад домой, в Бразилию?

Томер Савойя вместе со своими друзьями в майках сборной России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Томер Савойя вместе со своими друзьями в майках сборной России.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Финал чемпионата мира по футболу прошел 15 июля. И с тех пор Савойя не покидал Россию. Он ходил на различные телешоу, переезжал из одного города в другой, осматривая различные достопримечательности. Бразилец даже успел на несколько дней съездить в Латвию, где встретил немало русских людей, которые узнали автора одной из главных фраз ЧМ-2018. За время, проведенное в нашей стране, Томер Савойя успел приобрести немало новых друзей и знакомых и прославился именно в России, за пределами своей Родины. Это произошло после того, как в сеть попало видео, на котором он перед игрой Швейцария - Бразилия в Ростове-на-Дону говорит фразу, которую печатно можно воспроизвести как "Офигенно, братан!".

Друзья радостно встретили Томера Савойю после возвращения с ЧМ-2018. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Друзья радостно встретили Томера Савойю после возвращения с ЧМ-2018.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последнее громкое публичное появление бразильского болельщика - это игра 2 тура чемпионата России между ЦСКА и ФК "Ростов". Он сделал первый символический удар по мячу. А после матча ему подарил свою капитанскую повязку лично вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

- Так когда же обратно в Россию? - вопрошают у Томера Савойя подписчики в Инстаграме.

Хитро улыбнувшись, главный "братан" ЧМ-2018 написал: "Тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете".

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