Юнна Мориц: Не угрожает мне уныние и скука, – меня блокирует дирекция фейсбука
В воскресенье, 12 августа, рано утром я получил от моей Героини письмо, точнее, "копию послания", которое она адресовала администрации фейсбука. Вот несколько фрагментов...
"...Вчера, на ночь глядя, фейсбук сообщил, что я не смогу ни видеть, ни читать свой забаненный аккаунт, если не предъявлю свой паспорт, водительское удостоверение и другие документы, подтверждающие мою личность.
Ничуть не удивлюсь, если вскоре они потребуют мои отпечатки пальцев и анализ ДНК".
Впрочем, уже через час ФБ сообщил Юнне Петровне, что она "опоздала с предъявлением документов", что ее "срок истёк", а потому, дескать, "аккаунт заблокирован".
"Прошу сообщить, почему заблокирован, практически уничтожен, мой аккаунт Yunna Moric, - говорится в письме на имя администрации ФБ..,- Это - ошибка или издевательство???"
А теперь - о документах, удостоверяющих личность Юнны Петровны...
"Я прилагаю более, чем документы".
Что же предъявила Поэтесса в качестве Удостоверений Личности?
- Автограф на книге поэта, Лауреата Нобелевской премии Шеймуса Хини, адресованный лично Юнне Мориц.
Шеймус Хини Автограф Юнне Мориц.
- Автограф Директора Библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона на книге, подаренной Поэтессе лично.
Джеймс Биллингтон автограф Юнне Мориц.
- Диплом Лауреата Литературной премии "Триумф".
Диплом Лауреата Премии Триумф.
Впечатляет!
"Только такая фейсбукнутая проверка моих документов могла добыть из моего архива автографы знаменитых граждан, которые мне дарили свои книги, - говорится в письме Юнны Петровны. - И это ещё далеко не все автографы западных знаменитостей, которые дарили мне не только свои книги, но и мои стихи в их переводах".
А теперь - стихи по поводу... Администрация ФБ, а попробуйте-ка вчитаться в эти строки повнимамательннее. Если уникальные документы вас ни в чем не убеждают...
* * *
Не угрожает мне уныние и скука, –
Меня блокирует дирекция фейсбука,
Ей кажется, что можно топором
Оттяпать то, что мной написано пером!
Джеймс Биллингтон книга с автографом Юнне Мориц.
***
Но тут весёлая срабатывает штука,
А для фейсбукнутой дирекции – наука:
Растёт моих Читателей число
В разы быстрее, чем до этого росло!
***
Когда фейсбукнутой дирекции приснится,
Что под запретом – дуба даст моя страница,
Пускай проснётся! Жуть какая – под запретом
Произведенье расцветает пышным цветом!
***
Блокад фейсбукнутых чудесные уроки:
Читатель любит арестованные строки,
Он знает, что не можно топором
Оттяпать то, что мной написано пером!
Шеймус Хини книга с автографом
***
Дирекция фейсбукнутая, радуй
Меня своей фейсбукнутой блокадой, –
Растёт моих Читателей число
В разы быстрее, чем до этого росло!
Юнна МОРИЦ