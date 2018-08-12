Юнна Мориц: Не угрожает мне уныние и скука, – меня блокирует дирекция фейсбука

СЕГОДНЯ 08:10 2018-08-12T08:35:38+03:00

Почему опять забанили Великую Поэтессу

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В воскресенье, 12 августа, рано утром я получил от моей Героини письмо, точнее, "копию послания", которое она адресовала администрации фейсбука. Вот несколько фрагментов...

"...Вчера, на ночь глядя, фейсбук сообщил, что я не смогу ни видеть, ни читать свой забаненный аккаунт, если не предъявлю свой паспорт, водительское удостоверение и другие документы, подтверждающие мою личность.

Ничуть не удивлюсь, если вскоре они потребуют мои отпечатки пальцев и анализ ДНК".

Впрочем, уже через час ФБ сообщил Юнне Петровне, что она "опоздала с предъявлением документов", что ее "срок истёк", а потому, дескать, "аккаунт заблокирован".

"Прошу сообщить, почему заблокирован, практически уничтожен, мой аккаунт Yunna Moric, - говорится в письме на имя администрации ФБ..,- Это - ошибка или издевательство???"

А теперь - о документах, удостоверяющих личность Юнны Петровны...

"Я прилагаю более, чем документы".

Что же предъявила Поэтесса в качестве Удостоверений Личности?

- Автограф на книге поэта, Лауреата Нобелевской премии Шеймуса Хини, адресованный лично Юнне Мориц.

Шеймус Хини Автограф Юнне Мориц.

- Автограф Директора Библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона на книге, подаренной Поэтессе лично.

Джеймс Биллингтон автограф Юнне Мориц.

- Диплом Лауреата Литературной премии "Триумф".

Диплом Лауреата Премии Триумф.

Впечатляет!

"Только такая фейсбукнутая проверка моих документов могла добыть из моего архива автографы знаменитых граждан, которые мне дарили свои книги, - говорится в письме Юнны Петровны. - И это ещё далеко не все автографы западных знаменитостей, которые дарили мне не только свои книги, но и мои стихи в их переводах".

А теперь - стихи по поводу... Администрация ФБ, а попробуйте-ка вчитаться в эти строки повнимамательннее. Если уникальные документы вас ни в чем не убеждают...

* * *

Не угрожает мне уныние и скука, –

Меня блокирует дирекция фейсбука,

Ей кажется, что можно топором

Оттяпать то, что мной написано пером!

Джеймс Биллингтон книга с автографом Юнне Мориц.

***

Но тут весёлая срабатывает штука,

А для фейсбукнутой дирекции – наука:

Растёт моих Читателей число

В разы быстрее, чем до этого росло!

***

Когда фейсбукнутой дирекции приснится,

Что под запретом – дуба даст моя страница,

Пускай проснётся! Жуть какая – под запретом

Произведенье расцветает пышным цветом!

***

Блокад фейсбукнутых чудесные уроки:

Читатель любит арестованные строки,

Он знает, что не можно топором

Оттяпать то, что мной написано пером!

Шеймус Хини книга с автографом

***

Дирекция фейсбукнутая, радуй

Меня своей фейсбукнутой блокадой, –

Растёт моих Читателей число

В разы быстрее, чем до этого росло!

Юнна МОРИЦ