2018-08-12T08:35:38+03:00
Общество

Юнна Мориц: Не угрожает мне уныние и скука, – меня блокирует дирекция фейсбука

Почему опять забанили Великую Поэтессу
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юнна Мориц.Юнна Мориц.Фото: Александр ГАМОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 12 августа, рано утром я получил от моей Героини письмо, точнее, "копию послания", которое она адресовала администрации фейсбука. Вот несколько фрагментов...

"...Вчера, на ночь глядя, фейсбук сообщил, что я не смогу ни видеть, ни читать свой забаненный аккаунт, если не предъявлю свой паспорт, водительское удостоверение и другие документы, подтверждающие мою личность.

Ничуть не удивлюсь, если вскоре они потребуют мои отпечатки пальцев и анализ ДНК".

Впрочем, уже через час ФБ сообщил Юнне Петровне, что она "опоздала с предъявлением документов", что ее "срок истёк", а потому, дескать, "аккаунт заблокирован".

"Прошу сообщить, почему заблокирован, практически уничтожен, мой аккаунт Yunna Moric, - говорится в письме на имя администрации ФБ..,- Это - ошибка или издевательство???"

А теперь - о документах, удостоверяющих личность Юнны Петровны...

"Я прилагаю более, чем документы".

Что же предъявила Поэтесса в качестве Удостоверений Личности?

- Автограф на книге поэта, Лауреата Нобелевской премии Шеймуса Хини, адресованный лично Юнне Мориц.

Шеймус Хини Автограф Юнне Мориц.

Шеймус Хини Автограф Юнне Мориц.

- Автограф Директора Библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона на книге, подаренной Поэтессе лично.

Джеймс Биллингтон автограф Юнне Мориц.

Джеймс Биллингтон автограф Юнне Мориц.

- Диплом Лауреата Литературной премии "Триумф".

Диплом Лауреата Премии Триумф.

Диплом Лауреата Премии Триумф.

Впечатляет!

"Только такая фейсбукнутая проверка моих документов могла добыть из моего архива автографы знаменитых граждан, которые мне дарили свои книги, - говорится в письме Юнны Петровны. - И это ещё далеко не все автографы западных знаменитостей, которые дарили мне не только свои книги, но и мои стихи в их переводах".

А теперь - стихи по поводу... Администрация ФБ, а попробуйте-ка вчитаться в эти строки повнимамательннее. Если уникальные документы вас ни в чем не убеждают...

* * *

Не угрожает мне уныние и скука, –

Меня блокирует дирекция фейсбука,

Ей кажется, что можно топором

Оттяпать то, что мной написано пером!

Джеймс Биллингтон книга с автографом Юнне Мориц.

Джеймс Биллингтон книга с автографом Юнне Мориц.

***

Но тут весёлая срабатывает штука,

А для фейсбукнутой дирекции – наука:

Растёт моих Читателей число

В разы быстрее, чем до этого росло!

***

Когда фейсбукнутой дирекции приснится,

Что под запретом – дуба даст моя страница,

Пускай проснётся! Жуть какая – под запретом

Произведенье расцветает пышным цветом!

***

Блокад фейсбукнутых чудесные уроки:

Читатель любит арестованные строки,

Он знает, что не можно топором

Оттяпать то, что мной написано пером!

Шеймус Хини книга с автографом

Шеймус Хини книга с автографом

***

Дирекция фейсбукнутая, радуй

Меня своей фейсбукнутой блокадой, –

Растёт моих Читателей число

В разы быстрее, чем до этого росло!

Юнна МОРИЦ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Не менее десяти человек пострадали при стрельбе в Манчестере
Американский конгрессмен объяснил события в Шарлотсвилле российским вмешательством
Защитник "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы
Новый митинг в Бухаресте собрал 25 тысяч человек и прошел без инцидентов
ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда
Министерство обороны РФ опубликовало приказ Сталина бомбить Берлин в августе 1941 года
Волкер: Россия мешает миссии ОБСЕ мониторить границу с Украиной
Погода в Москве 12 августа: Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь
Канадскому стрелку из Фредериктона предъявлены обвинения в убийстве четырех человек
«Жалкая, ничтожная личность»: Трамп высказался о бывшей помощнице, рассказавшей, как он съел бумажку
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок
Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины
Эмир Кустурица посвятил песню «Команданте» Сергею Шойгу
«Перекрутили и раздули»: Директор Лаймы Вайкуле пояснил ее слова о Крыме
В Москве магазинный вор при задержании ранил двух полицейских
Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана
Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне
Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы
Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим