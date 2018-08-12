Севилья - Барселона 12 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании по футболу

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-12T10:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Испании стартует новый футбольный сезон. "Барселона" будет гостить у "Севильи" в матче за Суперкубок Испании. Обновленные составы двух команд пройдут первую серьезную проверку сил накануне официального старта чемпионата Испании 2018/2019. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Севилья - Барселона 12 августа.

Статистика личных встреч Севилья - Барселона 12 августа

В матчах за Суперкубок Испании футболисты "Барселоны" и "Севильи" играли между собой пять раз. Единственное поражение каталонцев - 14 августа 2010 года. Остальные поединки завершились победами "Барсы".

Прогнозы на матч Севилья - Барселона 12 августа

"Барселона" - фаворит поединка против "Севильи".

Трансляция матча Севилья - Барселона 12 августа

Трансляция матча Севилья - Барселона 12 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 23:25 по московскому времени.