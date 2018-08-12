2018-08-12T10:38:12+03:00
Спорт

Севилья - Барселона 12 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании по футболу

Футбол, матч Севилья - Барселона 12 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Суперкубка Испании по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" начинает новый сезон в Испании."Барселона" начинает новый сезон в Испании.Фото: REUTERS
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В Испании стартует новый футбольный сезон. "Барселона" будет гостить у "Севильи" в матче за Суперкубок Испании. Обновленные составы двух команд пройдут первую серьезную проверку сил накануне официального старта чемпионата Испании 2018/2019. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Севилья - Барселона 12 августа.

Статистика личных встреч Севилья - Барселона 12 августа

В матчах за Суперкубок Испании футболисты "Барселоны" и "Севильи" играли между собой пять раз. Единственное поражение каталонцев - 14 августа 2010 года. Остальные поединки завершились победами "Барсы".

Прогнозы на матч Севилья - Барселона 12 августа

"Барселона" - фаворит поединка против "Севильи".

Трансляция матча Севилья - Барселона 12 августа

Трансляция матча Севилья - Барселона 12 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 23:25 по московскому времени.

Севилья - Барселона 12 августа 2018.

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