Севилья - Барселона 12 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании по футболу
В Испании стартует новый футбольный сезон. "Барселона" будет гостить у "Севильи" в матче за Суперкубок Испании. Обновленные составы двух команд пройдут первую серьезную проверку сил накануне официального старта чемпионата Испании 2018/2019. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Севилья - Барселона 12 августа.
Статистика личных встреч Севилья - Барселона 12 августа
В матчах за Суперкубок Испании футболисты "Барселоны" и "Севильи" играли между собой пять раз. Единственное поражение каталонцев - 14 августа 2010 года. Остальные поединки завершились победами "Барсы".
Прогнозы на матч Севилья - Барселона 12 августа
"Барселона" - фаворит поединка против "Севильи".
Трансляция матча Севилья - Барселона 12 августа
Трансляция матча Севилья - Барселона 12 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 23:25 по московскому времени.
Севилья - Барселона 12 августа 2018.