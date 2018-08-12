Экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда стал главным тренером сборной Камбоджи

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-12T12:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный по выступлениям за московский ЦСКА японский полузащитник Кейсуке Хонда в новом футбольном сезоне предстанет в новой ипостаси. Завершивший карьеру игрока в национальной команде стал главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи.

32-летний японец, между тем, продолжит карьеру футболиста. Он будет выступать в чемпионате Австралии за клуб "Мельбурн Виктори". Решение проблемы? Простое. Со своими помощниками Хонда будет каждую неделю держать связь благодаря видеозвонкам.

Ближайшая задача Хонды - выступление на чемпионате АСЕАН-2018, где будут выступать национальные сборные стран Юго-Восточной Азии. Хонда до этого лета играл в чемпионате Мексики за клуб "Пачука" с 2017 года. Японец играл за московский ЦСКА с 2010 по 2013 годы, выиграв чемпионат России, дважды Кубок и один раз Суперкубок страны. Между Мексикой и Россией в карьере игрока был еще один клуб - "Милан", за который Хонда выступал 2014 по 2017 годы.

Кейсуке Хонда провел за московский ЦСКА 127 матчей, забив в этих встречах 28 мячей. Хонда стал первым в истории Японии футболистом, который забивал голы на трех чемпионатах мира - в 2010, 2014 и 2018 годах.

Сборная Камбоджи ни разу в своей истории не играла на чемпионатах мира и лишь однажды квалифицировалась на Кубок Азии. В 1972 году она стала второй на турнире, который проиходил в Таиланде.