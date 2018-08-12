2018-08-12T12:42:17+03:00
Спорт

Российские легкоатлеты выиграли две золотые медали на чемпионате Европы

Несмотря на "отсутствие" наших спортсменов в легкой атлетике, россияне уверенно лидируют в общекомандном зачете
Сергей КИРИЛЛОВ
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Сборной России на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине вроде бы нет, а она все равно побеждаетСборной России на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине вроде бы нет, а она все равно побеждаетФото: REUTERS
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Парадоксальная ситуация. Сборной России на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине вроде бы нет, а она все равно побеждает. А все дело в том, что медали наших легкоатлетов, которые выступают в нейтральном статусе, все равно идут в общую копилку объединенного чемпионата Европы. (Напомним, что все другие чемпионаты Европы, кроме легкой атлетики, проходят в Шотландии).

Так перед последним соревновательным днем у наших спортсменов было уже 29 золотых наград. Из них 10 завоеваны в плавании, 8 – в синхронном плавании, 4 – в прыжках в воду, 3 – на велотреке, 2 – в спортивной гимнастике, 1 – в гребле и 1 – в легкой атлетике. И вот эту единственную победу в легкой атлетике завоевала наша восхитительная прыгунья в высоту Мария Лацискене. Могло быть и больше, но немного не дотянулся до победы барьерист Сергей Шубенков...

Всего же на утро воскресенья у хозяев основной части Игр, британцев, было 22 золота.

МЕДАЛЬНАЯ КОПИЛКА

Чемпионат Европы по летним видам спорта Глазго (Великобритания) и Берлин (Германия)

(без медалей воскресной программы)

1. Россия – 29-18-15- 62*

2. Великобритания – 22-24-18-64

3. Голландия – 14-11-12-37

4. Франция – 13-10-12-35

5. Германия – 12-16-22-50

6. Италия – 11-16-25-52

7. Украина – 8-12-5-25

8. Польша – 7-5-5-17

9. Швейцария – 7-2-6-15

10. Венгрия – 6-4-3-13

*З -золото, С- серебро, Б - бронза, В - всего.

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