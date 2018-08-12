2018-08-12T14:14:38+03:00
В мире

Уволенная помощница рассказала, как Трамп съел секретный документ

И хотел клясться не на Библии, а на своей книге «Искусство сделки»
Ася ХОВАНСКАЯ
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Жалкая. Она жалкая, - лаконично высказался о бывшей помощнице американский лидерЖалкая. Она жалкая, - лаконично высказался о бывшей помощнице американский лидерФото: REUTERS
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Не успела мировая общественность переварить откровенный бестселлер Майкла Вольфа «Огонь и ярость» о неприглядной закулисе Белого дома, как Дональда Трампа и его свиту настиг новый книжный удар. Его бывшая помощница и экс-директор по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением (и, к слову, единственная афроамериканка в администрации) Омароса Манигол-Ньюман после увольнения тоже села за перо.

Ее книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится на прилавках 14 августа, а американские СМИ уже опубликовали занимательные отрывки.

Например, во время инаугурации 45-й президент США хотел клясться не на Библии, а на своей книге «Искусство сделки».

- Это величайшая книга о бизнесе в истории, - убеждал окружение Трамп, объясняя, что это и сделки с другими странами подстегнет, и продажи его труда заодно. Но на церемонии была все-таки Библия.А сам он говорил, что шутил.

А позже Омароса увидела, как глава государства после встречи со своим тогдашним адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете якобы жевал какую-то бумагу.

- Я видела, как он положил записку себе в рот. Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное, - рассказывает дама.

- Вместо того, чтобы говорить правду обо всем хорошем, что делает президент и его администрация, чтобы сделать Америку безопасной и процветающей, эта книга пронизана ложью и ложными обвинениями. Печально, что недовольная бывшая сотрудница Белого дома пытается получить прибыль от этих лживых нападок, и еще хуже, что СМИ теперь дадут ей трибуну, после того, как они не воспринимали ее всерьез, когда она говорила хорошие вещи о президенте во время ее пребывания в администрации, - ответила на это пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Позже поедание бумаг прокомментировал и сам Трамп.

- Жалкая. Она жалкая, - лаконично высказался о бывшей помощнице американский лидер.

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