Даже Смолов не помог. "Оренбург" сенсационно победил дома московский "Локомотив" 1:0

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-12T16:16:02+03:00

Смолов и другие игроки гостей не смогли найти ключей к обороне соперника. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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В Оренбурге завершился матч 3 тура чемпионата России по футболу. В гости к местной команде приехали действующие чемпионы страны - "Локомотив". Столичный клуб на этой неделе провел громкий трансфер, купив у "Краснодара" форварда сборной России Федора Смолова. И он с первых же минут поединка вышел в стартовом составе команды.

Но Смолов и другие игроки гостей не смогли найти ключей к обороне соперника. Звездный новичок Федор Смолов провел на поле 76 минут, отметившись одним опасным ударом в штангу ворот "Оренбурга". И после этого был заменен на португальского форварда Эдера.

Исход поединка решился в добавленное к матчу время. С передачи вышедшего на замену Артема Кулишева победный гол забил Андреа Чукаов. "Оренбург" добыл сенсационную победу на своем поле со счетом 1:0.

Благодаря этой победе оренбуржцы теперь - на втором месте в Премьер-Лиге. После трех игр на счету уральского клуба 6 очков. "Локомотив" же с 2 баллами теперь - на 13-й позиции в турнирной таблице. У команды ни одного забитого гола в этом сезоне.

В следующем туре 17 августа "Оренбург" в гостях сыграет против махачкалинского "Анжи". А вот "Локомотив" 19 числа в Самаре встретится с "Крыльями Советов".

СТАТИСТИКА МАТЧА

"Оренбург" (Оренбург) - "Локомотив" (Москва) 1:0 (0:0)

Гол: Чуканов ( 92).

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Бегич, Козлов (Кулишев, 88), Терехов, Сутормин, Бреев (Чуканов, 79), Афонин, Ойеволе, Маляров (Мишкич, 59), Чиркин.

"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 76), Миранчук Ан. (Фарфан, 73), Чорлука, Игнатьев, Денисов, Рыбус (Лысов, 46), Кверквелия, Миранчук Ал.

Предупреждения: Мишкич, 78; Фролов, 90+ - Миранчук Ал., 14; Чорлука, 20; Лысов, 67.

Судьи: Иванов Сергей (Ростов-на-Дону).

12 августа. Российская Премьер-Лига. пос. Ростоши, ст. "Газовик". 7023 зрителей.