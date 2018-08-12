2018-08-12T17:23:22+03:00
Политика

"Даешь Российскую Конфедерацию!": Жириновский сыграл с украинцами в футбол

Вождь ЛДПР отметил на даче День физкультурника
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Раздав медали, Жириновский предложил перекроить карту мираРаздав медали, Жириновский предложил перекроить карту мираФото: Елена ЧИНКОВА
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Не чуждый спорту и особенно азарту Владимир Жириновский с помпой отметил День физкультурника на своей даче в подмосковном Дарьино. Ставший диджеем самый молодой депутат Госдумы Василий Власов включал "Севастопольский вальс" и другие любимые песни шефа, а тот в клетчатых штанах гонял по полю мяч, перетягивал канат и всячески подстрекал играть без правил.

Компанию ему составили не только активисты из молодежки ЛДПР, но и команда из украинских рабочих под названием "Земляки". ВВЖ неожиданно ушел в защиту, отказавшись от привычной для себя линии нападения. Во всех смыслах. И в итоге победу упустил.

Вождь ЛДПР отметил на даче День физкультурника Фото: Елена ЧИНКОВА

Вождь ЛДПР отметил на даче День физкультурникаФото: Елена ЧИНКОВА

Раздав медали, Жириновский предложил перекроить карту мира - создать на пространстве бывшего Советского Союза Российскую Конфедерацию.

- Бывший СССР - мы все земляки. Одна земля, один народ, один язык. У нас гораздо больше общего, чем у Евросоюза. Нам нужно общее пространство - от Чукотки до Киева, от Мурманска до Баку и Еревана. Уберите таможню, визы, пограничников. Будущее государство назовем Российская Конфедерация! - призвал ВВЖ.

Не чуждый спорту и особенно азарту Владимир Жириновский с помпой отметил День физкультурника на своей даче в подмосковном Дарьино Фото: Елена ЧИНКОВА

Не чуждый спорту и особенно азарту Владимир Жириновский с помпой отметил День физкультурника на своей даче в подмосковном ДарьиноФото: Елена ЧИНКОВА

Геополитическую идею гости молча обмозговывали уже за столом. Бог в тот день послал им плов с барашком.

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