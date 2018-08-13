Дело трех сестер, убивших отца: "семьи Хачатурян" есть в каждом доме

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-12T20:55:40+03:00

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Дело трех сестер Хачатурян, жестоко расправившихся со своим отцом, раскололо читателей «Комсомольской правды». В комментариях к статьям на сайте kp.ru пользователи примерно поровну делятся на тех, кто выражает полную поддержку девушкам-подросткам, несмотря на совершение ими особо тяжкого преступления, и тех, кто требует для них максимального наказания за убийство родителя.

Почему семейно-криминальный конфликт вызвал такой огромный резонанс в обществе? Ответ лежит на поверхности. Это история, которая касается далеко не одной семьи.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Каждый день в России происходят тысячи случаев домашнего насилия. И очень редко жертвы могут выбраться из этого кошмара. Вот лишь самые громкие истории за последние годы.

2015 год, Нижний Новгород.

53-летний мужчина убил и расчленил своих шестерых малолетних детей, беременную жену и родную матьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Здесь разыгралась одна из самых страшных трагедий. 51–летний Олег Белов, узнав о предстоящем разводе, жестоко убил восьмерых человек: своих шестерых детей, жену и собственную мать. Их расчлененные тела нашил несколько дней спустя, аккуратно разложенные по пакетам в пустой квартире Беловых. При этом о том, что тиран колотил жену и детей, знали все окружающие. В день убийства женщина с с младшим ребенком на руках прибегала к соседке и просила защиты, но звонка в полицию так и не последовало. Уже после трагедии выяснилось, что Юлия Белова не раз писала заявления на жестокое обращение мужа, угрозы и садистские наказания. Но ходу делам не давали. Душегуб получил пожизненное заключение.

2016 год, Псков.

Псковские «Бонни и Клайд» полтора часа вели видеотрансляцию всего происходящего в Periscope

История 15-летних Дениса Муравьева и Кати Власовой, которых журналисты окрестили «псковскими Бонни и Клайд». Сбежавшие из дома подростки забаррикадировались в дачном доме, где устроили перестрелку с полицией, а после покончили с собой. Все происходящее пара транслировала в соцсетях в режиме реального времени. И только после «убийства онлайн» стало известно, что у Кати были проблемы в семье, ее бил спецназовец-отчим. С домашним насилием сталкивался и Денис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/588696" frameborder="0"></iframe> Псковские подростки перед самоубийством записали видео.Школьники транслировали последние часы жизни в Periscope

2017 год, Тюмень.

Прошлой осенью, вернувшись домой, девятиклассник Данил услышал, как пьяный отец избивает его мать. Попасть домой через дверь парень не смог, тогда он залез через кухонное окно, ударил родителя по лицу, а потом оседлал и колотил ножом, пока тот не умер. На суде выяснилось, что мальчик много лет был свидетелем насилия над матерью, но не мог дать отпор, пока не подрос. Учитывая возраст и смягчающие обстоятельства, юноше дали 9 месяцев исправительных работ.

2017 год, Московская область.

В декабре 2017 года житель Серпухова Дмитрий Грачёв вывез жену Риту в лес и отрубил ей кисти рук.

Дмитрий Грачев ревновал супругу Риту к каждому столбу, дошло до развода. В декабре мужчина вывез жену в лес и отрубил кисти рук: «Чтобы никогда больше не могла гладить ими своих детей». В этой истории есть хотя бы какое-то подобие счастливого финала: Рита получила поддержку всей страны и суперсовременный протез. А деспот ждет суда: ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Рита продолжает улыбаться не смотртя ни на что.Фото: Из личного архива

ВЕРДИКТ: НЕВИНОВНЫ

Однако, в последнее время в российских судах наметилась новая, неожиданная для правозащитников практика: жертв домашнего насилия, давших отпор агрессору, стали оправдывать. В этом году были два похожих случая.

В мае суд пересмотрел дело 39-летней Галины Каторовой из Находки Приморского края и признал ее невиновной в убийстве мужа. Галина долгие годы жила с тираном и даже родила ему дочку. Муж Максим был неоднократно судим за драки и разбой, регулярно прикладывался к бутылке и поднимал руку на жену. Участковый, к которому жертва обращалась дважды со снятыми побоями, каждый раз убеждал ее забрать заявление.

С дочкой Максим был ласков и бережен. Но приступы агрессии по отношению к супруге случались нередкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В марте прошлого года во время очередного застолья, переросшего в избиение, Галя схватилась за нож. И вроде бы самооборона была очевидна: свидетели подтвердили, что дебошир едва не задушил несчастную. Но, как говорится, «есть тело – есть дело»: за убийство надо отвечать. Тем более, что Каторова оформила явку с повинной и созналась в тяжком преступлении. Прокурор просил для нее семь лет заключения, суд первой инстанции дал три. Но в апелляции дело развалили. Судья признал, что в той ситуации обвиняемая пыталась спасти свою жизнь любым способом. За год, несправедливо проведенный за решеткой, оправданной женщине даже присудили денежную компенсацию.

Беспрецедентным этот случай уже не назовешь – весной столичный суд оправдал москвичку за расправу над мужем. В тот день, летом прошлого года, сожитель-алкоголик набросился на женщину за неприготовленный ужин и стал душить. Почувствовав, что теряет силы, она схватила первое, что попалось под руку - кухонный нож. Ранение в спину оказалось смертельным. Сначала женщину приговорили к шести годам колонии, но ей далось обжаловать приговор. Судья учел все смягчающие факторы: в той ситуации у женщины просто не было другого выбора.

БЫЛ СЛУЧАЙ

ИСТОРИЯ В АМЕРИКЕ - КАК ПОД КОПИРКУ

Защитники сестер Хачатурян сравнивают их случай с нашумевшим в США делом сестер Саид 2008 года. Совпадений, действительно, много. За исключением развязки этих двух историй.

Сына отец не трогал, а вот девочек регулярно избивал и домогалсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ясер Саид был эмигрантом из Египта, работал в Нью-Йорке водителем такси, но при этом имел обширные связи и проворачивал какие-то подпольные делишки. Также, как Михаил Хачатурян, выглядел фанатично верующим и любил оружие. И точно также взял в жены несовершеннолетнюю девочку намного младше себя. Со своей американской женой Патрисией 31-летний Ясер познакомился, когда ей было всего 14. Бедная семья Патрисии буквально выпихнула «лишний рот» в руки педофила. Молодая жена родила в браке троих детей: старшего сына Ислама, потом дочерей Амину и Сару. Мальчика отец не трогал, а вот девочек регулярно избивал и домогался. Кроме того, следил за каждым их шагом: прослушивал телефоны, проверял переписку и даже наблюдал через бинокль за их прогулками в город. В планах горе-папаши было вывезти дочерей в Египет и фактически устроить аукцион: отдать замуж за того, кто больше предложит. Чтобы спастись, сестры уговорили мать сбежать к родственникам в другой штат. Но свобода бала недолгой: раскаявшись, Патрисия сама позвонила мужу. Он сказал, что простил дочерей и скучает по ним. Несмотря на протесты и уговоры, мать все-таки вывезла девочек к отцу. Эта встреча закончилась трагедией: обеих девочек Ясер убил выстрелом в голову из ружья. Амине было 18 лет, Саре – 17.

Саид до сих пор числится в списке 10-ти самых разыскиваемых ФБР преступников. Фото: кадр из документального фильма The Price of Honor

Саид до сих пор числится в списке 10-ти самых разыскиваемых ФБР преступников. По одной из версий, он залег на дно в Египте, по другой – продолжает нелегально работать таксистом в Нью-Йорке.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ КАЖДЫЙ ДЕВЯТЫЙ"

Алена Попова, общественный деятель, основатель движения «Стоп, насилие».

- К сожалению, истории как с сестрами Хачатурян, происходят повсеместно. В том числе убийства: либо насильник убивает жертву, либо жертва насильника. Более 40 процентов убийств в России происходят внутри семьи. И основная часть женщин, сидящая в колониях по тяжким статьям, получила приговоры за отпор домашним тиранам. Это люди, за которых когда-то не заступились.

О том, насколько это все распространено, говорит одна цифра. По статистике Росстата, домашнему насилию подвергались 16 миллионов жителей нашей страны, то есть каждый девятый. И большинство, если даже сами не были жертвами, то были свидетелями домашнего насилия.

Я уверена, что если не принять законов против домашнего насилия, то число трупов будет расти как со стороны жертв, так и самих насильников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

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