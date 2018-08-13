Не можете оторвать подростка от компьютера? Поиграйте сами!

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-13T01:05:01+03:00

В 1964 году художник Игорь Попов нарисовал картину «Наш двор». Вот мужички в домино режутся, вот детишки вышли в хоккей поиграть... Жизнь двора кипит - не то что сейчас, когда люди сидят, как мышки, по своим квартирам. Недаром какой-то шутник выложил эту картину в Фейсбуке, назвав ее по-новому: «Отключили интернет».

В российские школы разосланы рекомендации - как бороться с детской онлайн-зависимостью

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Что делает современный родитель, когда узнает, что его ребенок слишком долго сидит в смартфоне или компьютере? Правильно, отнимает гаджет или отключает питание... А вот и неправильно! Нельзя так делать, будет еще хуже!

Проблема зависимости детей от интернета и видеоигр с каждым годом все серьезнее. В Центре защиты прав и интересов детей (он подведомствен Министерству просвещения) разработали рекомендации - как с этим бороться. Памятку направили в российские школы.

Мы полистали рекомендации. Местами они спорные. А местами - полезные. Максимально коротко рассказываем, о чем памятка.

1. Максимум 3 часа в онлайне

Ограничьте компьютерные игры и вылазки в интернет до 3 часов в день. Для этого составьте специальный договор с ребенком, указав точное время и условия, на которых он получит доступ к сети. Кроме того, эксперты предлагают завести для детей разные аккаунты - для учебы и для развлечений. И почаще менять пароли от последнего. Весьма спорный совет, но, вероятно, у кого-то в семье работает.

2. Поощряем за реальную жизнь

Родителям рекомендуют поощрять детей, когда они занимаются какими-нибудь другими полезными вещами - например, спортом, соревнованиями, общением с друзьями.

3. Себя тоже надо контролировать

Эксперты предлагают мамам и папам узнавать больше о том, чем занимается ребенок в интернете. Если это игра, то стоит узнать ее возрастной рейтинг, сюжет и самим поиграть в нее немного (или посмотреть видеообзор и прохождение на YouTube. - Ред.). Ну и главное - не использовать игры и интернет как поощрение за хорошее поведение.

«Интернет - это не плохо и не хорошо, это часть современного мира, в котором растут наши дети, его не избежать, - подытоживают авторы рекомендаций. - Важно, чтобы сами родители не подавали детям дурной пример, проводя в сети слишком много времени».

Цифры.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗНАКИ

Ваш ребенок, вероятно, слишком много времени проводит в интернете, если:

- скрывает или врет, сколько времени проводит в онлайне и в играх;

- замкнут в себе, отчужден от семьи и друзей;

- не может самостоятельно контролировать время в интернете и играх;

- теряет друзей, реже общается с приятелями;

- чаще сталкивается с проблемами в учебе;

- не может организовать свой день и отдых.

*По данным Центра защиты прав и интересов детей.

КСТАТИ

Тест на зависимость

В памятке дается подборка психологических тестов - как определить, не слишком ли много времени ребенок проводит в онлайне. Многие вопросы вызывают удивление. Например, такие (грамматика и орфография сохранены):

«Как часто ты чувствуешь, что полностью находишься в сети или воображаешь, что ты там?» - интересно, как себе представляют интернет создатели теста? Как Матрицу из одноименного фильма?

«Как часто вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против вашей воли?» - а чего там «пробиваться», если почти у каждого ребенка есть свой смартфон...

«Как часто вы чувствуете подавленность, упадок настроения, нервничает, когда находится вне сети, а по возвращении в сеть все это исчезает?» - тут авторы явно пытались переписать вопрос, но махнули рукой на это дело прямо посреди процесса.

А ведь по результатам такого теста родители могут решить, что их ребенку нужна серьезная помощь!

- Интернет меняется так быстро, что наука не всегда успевает за ним, - поясняет детский психолог, гештальт-терапевт Светлана Александрова. - Поэтому многие из психологических тестов на интернет-зависимость содержат вопросы, которые либо устарели, либо составлены неправильно. Но совсем запущенные случаи такие тесты могут выявить.