С именем «Комсомольской правды» прошел первый пассажирский поезд по Амуро-Якутской магистрали

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-13T01:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

И ведь мечта сбылась: стоит их город, находясь в котором совсем забываешь, что и условия тут сибирские, и коэффициент северный, и что хоть и столица Южной Якутии, а все равно - райцентр.

Мы не просто приехали в Нерюнгри, на БАМ - мы вернулись в нашу молодость, в то замечательное время, когда, по словам поэта иной поры, «звенела и дымилась, на берег рухнувши, вода». А разве ныне все по-другому?

На стройке БАМа был даже свой кинофестиваль! Участники приехали туда на агитпоезде «Комсомольской правды». Фото: Владимир СЕМЕНИХИН

ОДНА ШКОЛА

Еще во «Внуково», в коротком промежутке между регистрацией билетов и посадкой, разговор шел с моими попутчиками примерно такой: «А Васька где? Да ты что? А Витька кем стал? Ну молодец!» Сожалели, что не смог поехать с нами бывший первый секретарь Нерюнгринского горкома комсомола Николай Жандармов, чьими стараниями одна из улиц города носит ныне имя «Комсомольской правды». Словно все мы были выпускниками одной школы. Хотя, если разобраться, мы и были одноклассниками, и школа у нас была одна - комсомол, которому в этом году - нелишне напомнить - исполняется 100 лет.

Потом, когда машина мчала нас уже по улицам Нерюнгри, эти немолодые, но все еще полные задора мужики, без устали вертели головами, пытаясь припомнить, где и что стояло почти тридцать лет назад, и признавались: «Да, здорово все изменилось!»

Ныне уголь везут - спасибо БАМу! - по короткому пути, в порт Ванино, где уже есть угольный терминал и где собираются возвести и новый...

Помню, заместитель начальника Нерюнгринского угольного разреза, веселый человек Юрий Плотников, показывая нам перевороченные горы породы, говорил с оптимизмом: «Шахты нам ни к чему! Тут только черпай уголь и бери-вези. Толщина пласта такая, что японцы, впервые увидевшие его, не смогли удержать слез. Мол, нам бы ваше богатство!» Владимир Плотников и цифру нам назвал тогда: проектная мощность угольного разреза - тринадцать миллионов тонн угля в год! Попробуйте найти в мире шахту с такой производительностью!

Одна из улиц в Нерюнгри названа в честь «Комсомолки». А 40 лет назад здесь был пустырь. Фото: Анатолий СТРУНИН

БАМ ЖИВ!

Вот мы стоим на краю уже нынешнего угольного разреза, напоминающего лунный пейзаж - с кратерами и вершинами гор, и нынешний начальник этого богатства поясняет: десять миллионов тонн коксующегося и энергетического угля в год - это не предел, были бы потребители! 220 тонн взваливают на себя богатыри «БелАЗы»! А тогда мы уповали только на американские машины. Ничего, справились, спасибо братьям-белорусам. И с иными проблемами тоже поладили.

Сознайтесь, ведь было время, когда многие думали: БАМ умер, зря тратили свой энтузиазм и силы комсомольцы той далекой поры. Ан нет, выходит - не зря.

Разрез живет пусть и иной, чем проектировалось, жизнью, но перспективы его вполне реальны и масштабны. Значит, есть будущее у города, который строили интернациональные молодежные отряды. А рядом уже и новый разрез живет полноценной жизнью, а там, глядишь, и Эльгинское месторождение угля заработает на полную мощь. Спрос-то на уголь есть - у стран

Юго-Восточной Азии, да и в нашей стране тоже.

В агитпоезде «Комсомольской правды» был и вагон-клуб.Фото: Иван ВИСЛОВ

Помнится, несколько лет назад неожиданностью для меня было встретить среди этого праздничного водоворота узнаваемое «лицо БАМа» - Александра Бондаря, руководителя знаменитой бригады монтеров пути, Героя Социалистического Труда. Еще большей неожиданностью было узнать от него, что он продолжает строить… БАМ. Ну, не совсем БАМ, конечно, но железнодорожную магистраль - на север, в сторону Якутска, как ее называют и до сих пор - АЯМ (Амуро-Якутская магистраль), правда, уже в новом качестве - главного специалиста Якутского филиала «Инжтрансстроя». Именно Бондарь и раскрыл мне страшно «секретную тайну»: еще несколько лет - и Амур с Леной соединит железная дорога у столицы Республики Саха - Якутска. «И тогда все, - спросил я тогда Сашу, простите, Александра Васильевича, - конец твоей строительной карьере?»

Он хитро прищурился, хохотнул и с нарочитым акцентом вопросил: «Ты шо, не бачил разве: до Магадана дорогу строить будем?» Бог ты мой: только ради этой «секретной» новости стоило совершить авиабросок через всю страну, в Якутию, чтобы здесь узнать о грандиозных замыслах железнодорожных строителей - проложить магистраль до берега Охотского моря, чтобы Магадан наконец-то перестал быть «островом» на материке, а его жители могли бы выбираться не только по воздуху или морю, но и по суше, как все цивилизованные люди.

Нерюнгри - Беркакит - Томмот - Нижний Бестях.