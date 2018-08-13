Оксана Акиньшина удивила поклонников большим животом

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-13T14:40:22+03:00

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Последние пару лет Оксану Акиньшину почти не было видно на светских мероприятиях. Она жила с мужем в Швейцарии и если приезжала в Россию, то только ради съемок в кинофильмах, но недавно актриса окончательно вернулась на родину. В ее инстаграме стали появляться фото Сергея Шнурова, с которым она снова стала дружить. Кроме того, появились предложения и по участию в новых проектах. Недавно у звезды фильма «Сестры» началась работа над проектом «Рассвет» режиссера Павла Сидорова. Съемки проходят с переработкой: накануне она провела на площадке больше 13 часов. Кадры с площадки она опубликовала в микроблоге.

На одном из них Оксана запечатлена с большим округлившимся животом. «Мать, ты опять беременна?», «Неужели еще один на подходе?» — удивились друзья артистки. Кто-то даже предположил, что Акиньшина ждет ребенка от Сергея Шнурова, в романе с которым её подозревают поклонники. Но беременность оказалась «киношной».

«Я не беременна! Это кино», — отреагировала Акиньшина

«Я не беременна! Это кино», — отреагировала Акиньшина. Интересно, что слухи о своей беременности она развеяла, а вот на вопросы о том, в каких отношениях состоит со Шнуровым, Оксана комментировать не стала. Отметим, что на днях в инстаграме появилось фото, где Оксана нежно целует в щеку недавно разведенного Шнурова. Несмотря на то, что он был вполне невинен, фанаты выдвинули предположение, что гражданскому мужу Акиньшиной — Арчилу Геловани вряд ли мог понравиться такой снимок.