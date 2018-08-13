Отказалась от макарон с сыром: Похудевшая Рианна впечатлила целый пляж

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-13T17:12:33+03:00

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Барбадосская певица всегда была склонна к полноте, но старалась держать себя в руках. Однако, чуть больше года назад что-то произошло в сознании одной из самых популярных певиц мира, она забросила диеты и спортзал, а день начинала и заканчивала с картошки фри и колы. Понятно, что на таком питании за лета красавица сильно располнела.

Однако, же в конце августа это не помешало ей закрутить роман с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Сама звезда в интервью заявила, что она обожает свое тело, свои пышные бедра и не планирует ничего менять. Хотя уже зимой папарацци подловили девушку на выходе из спортзала, где она все-таки активно тренировалась, видимо, чтобы похудеть. И к весне этого года, действительно, скинула-таки 8 кг. А к лету постройнела и еще.

mdollas11 Happyyy Birthdayyyy

На днях, друг Рианны парикмахер Юсеф Уильямс опубликовала фото, где певица и друзья запечатлелись на пляже. Здесь стилист праздновал свой день рождения с любимой компанией. Но поклонники звезды обратили внимание не на именинника, а на постройневшую фигуру известной исполнительницы. Рианна реально выглядит сильно похудевшей по сравнению с летом прошлого года. Кстати, звезда недавно призналась, что ради фигуры даже отказалась от любимых макарон с сыром. Судя по всему, этот отказ и привел к таким резким переменам в фигуре певицы.