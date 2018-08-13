2018-08-13T17:12:33+03:00
Звезды

Отказалась от макарон с сыром: Похудевшая Рианна впечатлила целый пляж

Певица решила всерьез взяться за себя
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Певица Рианна.Певица Рианна.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Барбадосская певица всегда была склонна к полноте, но старалась держать себя в руках. Однако, чуть больше года назад что-то произошло в сознании одной из самых популярных певиц мира, она забросила диеты и спортзал, а день начинала и заканчивала с картошки фри и колы. Понятно, что на таком питании за лета красавица сильно располнела.

Однако, же в конце августа это не помешало ей закрутить роман с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Сама звезда в интервью заявила, что она обожает свое тело, свои пышные бедра и не планирует ничего менять. Хотя уже зимой папарацци подловили девушку на выходе из спортзала, где она все-таки активно тренировалась, видимо, чтобы похудеть. И к весне этого года, действительно, скинула-таки 8 кг. А к лету постройнела и еще.

mdollas11mdollas11
Happyyy Birthdayyyy
26081 отметок «Нравится»307 комментариевInstagram

На днях, друг Рианны парикмахер Юсеф Уильямс опубликовала фото, где певица и друзья запечатлелись на пляже. Здесь стилист праздновал свой день рождения с любимой компанией. Но поклонники звезды обратили внимание не на именинника, а на постройневшую фигуру известной исполнительницы. Рианна реально выглядит сильно похудевшей по сравнению с летом прошлого года. Кстати, звезда недавно призналась, что ради фигуры даже отказалась от любимых макарон с сыром. Судя по всему, этот отказ и привел к таким резким переменам в фигуре певицы.

mdollas11mdollas11
:)
51544 отметок «Нравится»678 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
"Легендарная и державная": Жириновский переименует ЛДПР
Пожар в церкви в Кондопоге: Подросток-поджигатель проводил сатанинские обряды на кладбище
Пожар в церкви в Кондопоге: Корреспондент «КП» побывала в логове сатаниста-поджигателя
Официальный курс доллара на 14 августа 2018 года повысился до 68,22 рублей
Россиян предупреждают о росте цен на путевки в Турцию
Российские миллиардеры несут потери на фоне идеи об изъятии сверхдоходов у металлургов
Ученые признали, что стресс для мужчин опаснее, чем для женщин
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиян
Израиль может сорвать проведение конкурса «Евровидение»
Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции – победителей чемпионата Европы
В Москве скончался российский посол в Непале Андрей Будник
Пожар на греческом острове Эвбея бушует уже почти целые сутки