2018-08-13T18:03:16+03:00
Звезды

До мурашек: Монатик показал жену, трогательно поздравив ее с днем рождения

Долгое время певец скрывал наличие у него супруги
Ольга АНТОНОВА
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Дмитрий Монатик.Дмитрий Монатик.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Монатик на Украине - суперзвезда. Впрочем, собирает полные залы он и в России. Песня «Кружит» 32-летнего певца открывала первый полуфинал 62-го международного конкурса песни «Евровидение», проходившего в Киеве, а его гонорары сопоставимы с расценками за выступления другой украинской поп-дивы – Светланы Лободы. И разумеется, харизматичный и яркий Монатик входит в десятку самых сексуальных певцов Украины. Такое реноме как-то не предполагает семью, жену и налаженный быт, однако, все это у певца в наличии. Дмитрий Монатик давно и счастливо женат, просто долгое время не обнародовал этого факта перед публикой. Об избраннице исполнителя стало известно после шоу «Але, директор?», в котором Светлана Лобода выбирала себе помощника. Одной из участниц была девушка по имени Ирина Демичева, которая, как выяснилось позже, и является супругой Монатика.

В проекте "Але, директор?", к слову, Ирина выиграла, после чего, по логике, должна была встать по левую руку от Светланы Лободы, поскольку роль "правой руки" артистка отдала лучшей подруге Нателле Крапивиной. Однако, Светлана задала Демичевой конкретный вопрос, сможет ли девушка отказаться от артиста Монатика в ее пользу, но та ответила, что муж и его работа на первом месте.

Дело в том, что больше 8 лет Ирина Демичева является не просто женой Монатика, но и его директором. Она ведет всего его финансовые дела, администрирует график выступлений и промо-мероприятий артиста. В частых интервью топовый украинский артист не любит говорить на тему личной жизни, но признается, что поддержка и вера его супруги помогает ему каждый день становиться на ступеньку выше.

На днях у жены музыканта, Ирины Демичевой был день рождения, и Монатик не упустил возможность заявить о своей невероятно сильной любви на весь мир. В своем Инстаграм Дима Монатик опубликовал серию снимков любимой и написал трогательное поздравление:

«Даже если упадет небо, и следы все заметет снегом, если время посмеет твое имя забыть... Даже если земля погаснет, и на ней теперь ни души нет... Я тебя не забуду ... Я тебя найду... Я тебя не забуду... Я тебя найду... Я тебя не забуду и буду любить!!! Я тебя догоню и буду любить!!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль, стих и песню. Это Ты в моей голове их создаешь! С днем рождения моя драгоценная, любимая I.V»

monatik_officialmonatik_official
Даже если упадёт небоИ следы все заметёт снегомЕсли время посмеет твоё имя забыть...
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