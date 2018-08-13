Богиня в золоте: 32-летняя Ирина Шейк веселится на Ибице в очень смелом наряде

СЕГОДНЯ 20:10 2018-08-13T20:19:08+03:00

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Ирина Шейк в недавнем интервью призналась: она не любит ходить по вечеринкам, и вообще, мол, домоседка. Но, глядя на последние снимки модели, которые она разместила в своем Инстаграме, верится в это с большим трудом. Ирина посетила светский прием знаменитых фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта на Ибице. Мерт и Маркус много снимают Шейк для глянцевых журналов, так что неудивительно, что она стала главной звездой их праздника.

Вечеринка проходила на Ибице: модный дуэт фотографов устроил тусовку, главной темой которой стали драгоценные металлы - Metal Mania. Для гостей был введен строгий дресс-код: нужно было прийти непременно в нарядах в стиле «металлик». Ирина Шейк превзошла всех собравшихся, одевшись в золотое мини-платье из перьев. Короткий наряд, в котором Ирина выглядела словно древнегреческая богиня, позволил подчеркнуть ее фигуру и продемонстрировать длинные ноги. Автор необычного платья — итальянский дизайнер Рикардо Тиши, в дополнение к его творению Ирина надела золотые ботильоны на высоких каблуках. Модель фотографировалась вместе с хозяевами вечера и выглядела при этом крайне соблазнительно.

irinashayk Art Deco @riccardotisci17

Интересно, что рядом на снимках нет спутника жизни Ирины — голливудского актера Брэдли Купера. А ведь на Ибицу они приехали вместе. До этого пара провела несколько дней на отдыхе в Италии, в Позитано. Папарацци сфотографировали пару на пляже: Брэдли, нежно склонившись над лежащей на полотенце Ириной, делал ей массаж. Вид у манекенщицы при этом был очень довольный. Очевидно, что между ними царит мир и любовь, и поклонники ждут не дождутся, когда пара объявит о свадьбе. Тем более, что больше года назад у них родилась дочка Леа. Многие всерьез уверены, что Брэдли очень повезло — ведь в него влюблена одна из самых красивых женщин планеты.

mertalas METALMANIA @irinashayk @marinamorena83 #metalmania #ciroc #ibiza #mertandmarcus

К слову, сама Ирина не считает что она – «мисс совершенство». Как-то ее подруга Крисси Тейген, тоже известная модель, написала в Инстаграме комплимент под одним из снимков Шейк, сделанных на красной дорожке Каннского фестиваля: «Я говорила это в день нашей первой встречи. И спустя годы ты по-прежнему остаешься самой красивой женщиной в мире», - написала Крисси. На что Ирина ответила шуткой: «Конечно, я выгляжу красивой, когда мне сделают макияж и прицепят искусственные пряди волос. Но видела бы ты меня в шесть утра до всего этого…».

irinashayk Metal mafia @mertalas

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер.