Роскачество составило рекомендации по выбору школьной формы

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-20T08:43:21+03:00

Специалисты рассказали, сколько должна стоить хорошая школьная форма и на что обратить внимание при покупке. Фото: Евгения ГУСЕВА

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К началу учебного года эксперты Роскачества составили рекомендации для родителей школьников по выбору формы. Специалисты рассказали, сколько должна стоить хорошая одежда для учебы, на какие детали нужно обращать внимание при покупке и где искать качественную форму.

Состав: синтетики — не больше 40%

Совсем бояться синтетики в составе не надо — она отвечает за то, чтобы одежда была прочной и меньше мялась. Оптимальный состав для средней климатической полосы, по мнению экспертов, — это 40 процентов синтетики на 60 процентов натуральных тканей, в идеале, шерсти.

- Если полиэстера или полиамида в составе больше 55 процентов, то получится "эффект парника", такая форма не будет дышать и впитывать влагу, - рассказывает замруководителя Роскачества Елена Саратцева. - Это правило распространяется не только на верхний слой пиджака или брюк, но и на подкладку. Даже если ткань верха костюма будет на 70 процентов состоять из шерстесодержащих тканей, а подкладка – полностью из полиэфирных волокон, такой костюм не будет соответствовать минимальным требованиям по безопасности и не будет комфортным.

Если на этикетке формы точный состав тканей не указан, то от покупки такого изделия лучше отказаться, предупреждают эксперты.

Советы Роскачества по выбору школьной формы.

Цена: всё, что ниже 1 500 рублей - сомнительно

Хорошая одежда не может стоить меньше, чем материалы, из которого она сделана. Поэтому форма по цене ниже 1,5 тысяч рублей должна смутить.

- Покупая такую форму за смешные деньги, мы рискуем заплатить в десятки раз больше, поскольку одеваем ребёнка, по сути в пластиковый пакет, - предупреждает Елена Снытникова, руководитель Комитета по вопросам школьной формы "Союзлегпрома".

Кроме того, на маркировке обязательно должно быть указано, что эта одежда детская или для "школьного возраста". Дело в том, что для взрослой одежды требования совсем не такие строгие, поэтому качество такой немаркированной формы может быть далеко не самое высокое.

Пошив: смотрите на карманы и ширинку

При выборе формы стоит обратить внимание не только на качество самих швов, но и на обработку тех мест, которые подвергаются эксплуатации сильнее всего. Во-первых, это нижние края брючин — они должны быть подшиты. Во-вторых, это карманы — они должны надежно крепиться к основной части изделия, а на концах швов должны быть машинные скрепки. А в-третьих, это ширинка, которая должна быть прикрыта с изнанки леей — это специальная деталь, которая прикрывает место соединения шагового и среднего швов брюк. И конечно, нужно смотреть на фурнитуру: на форме не должно быть острых и травмоопасных пуговиц и других деталей.

Шьёте в ателье? Спросите документы!

Безопаснее всего покупать уже готовую форму, считают эксперты. Дело в том, что при пошиве одежды на заказ ателье не несет ответственности за качество тканей и других материалов.

- Если школа понуждает вас к размещению заказа пошива формы в ателье, поинтересуйтесь происхождением тканей и запросите документы о соответствии тканей специальным требованиям к продукции для детей, - советует Елена Саратцева. - Так вы обезопасите себя от школьной формы, которая не будет соответствовать базовым санитарно-гигиеническим требованиям.

Впрочем, проверять документы о соответствии продукции обязательным требованиям стоит и при покупке формы в магазинах, даже в специализированных. Если же у продавца такой бумаги не оказалось, лучше подыскать другое место.

- Если что-то случится: ребенок в форме стал обильно потеть, начал чесаться или появилась сыпь от ношения формы – обратитесь в тот орган по сертификации, который указан в документе, опишите свои проблемы, - советует Андрей Граванов, замдиректора Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности. - Копию обязательно направьте в Федеральную службу по аккредитации. Поскольку нарушения в выдаче документа могут грозить закрытием органа по сертификации, такое обращение будет обязательно рассмотрено, а небезопасная продукция не будет больше продаваться.

Напомним, ранее специалисты Роскачества провели исследование школьной формы и выяснили, что почти 60 процентов детских брюк не соответствуют требованиям качества.

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- Родители не всегда могут четко идентифицировать, для каких целей предназначен рюкзак, - говорит замруководителя Роскачества Елена Саратцева. - Городские и туристические рюкзаки часто не подходят школьникам из-за неправильного размера и мягкой спинки. Поэтому родителям необходимо уделить особое внимание изучению этикетки. На ней четко должно быть указано "школьный рюкзак (ранец)" и возраст ребенка, для которого он предназначен (подробности)

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