2018-08-20T08:43:21+03:00
Общество

Роскачество составило рекомендации по выбору школьной формы

Эксперты не советуют обращаться в ателье и брать костюмы для учеников дешевле 1500 рублей
Ксения КОНЮХОВА
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Специалисты рассказали, сколько должна стоить хорошая школьная форма и на что обратить внимание при покупке.Специалисты рассказали, сколько должна стоить хорошая школьная форма и на что обратить внимание при покупке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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К началу учебного года эксперты Роскачества составили рекомендации для родителей школьников по выбору формы. Специалисты рассказали, сколько должна стоить хорошая одежда для учебы, на какие детали нужно обращать внимание при покупке и где искать качественную форму.

Состав: синтетики — не больше 40%

Совсем бояться синтетики в составе не надо — она отвечает за то, чтобы одежда была прочной и меньше мялась. Оптимальный состав для средней климатической полосы, по мнению экспертов, — это 40 процентов синтетики на 60 процентов натуральных тканей, в идеале, шерсти.

- Если полиэстера или полиамида в составе больше 55 процентов, то получится "эффект парника", такая форма не будет дышать и впитывать влагу, - рассказывает замруководителя Роскачества Елена Саратцева. - Это правило распространяется не только на верхний слой пиджака или брюк, но и на подкладку. Даже если ткань верха костюма будет на 70 процентов состоять из шерстесодержащих тканей, а подкладка – полностью из полиэфирных волокон, такой костюм не будет соответствовать минимальным требованиям по безопасности и не будет комфортным.

Если на этикетке формы точный состав тканей не указан, то от покупки такого изделия лучше отказаться, предупреждают эксперты.

Советы Роскачества по выбору школьной формы.

Советы Роскачества по выбору школьной формы.

Цена: всё, что ниже 1 500 рублей - сомнительно

Хорошая одежда не может стоить меньше, чем материалы, из которого она сделана. Поэтому форма по цене ниже 1,5 тысяч рублей должна смутить.

- Покупая такую форму за смешные деньги, мы рискуем заплатить в десятки раз больше, поскольку одеваем ребёнка, по сути в пластиковый пакет, - предупреждает Елена Снытникова, руководитель Комитета по вопросам школьной формы "Союзлегпрома".

Кроме того, на маркировке обязательно должно быть указано, что эта одежда детская или для "школьного возраста". Дело в том, что для взрослой одежды требования совсем не такие строгие, поэтому качество такой немаркированной формы может быть далеко не самое высокое.

Пошив: смотрите на карманы и ширинку

При выборе формы стоит обратить внимание не только на качество самих швов, но и на обработку тех мест, которые подвергаются эксплуатации сильнее всего. Во-первых, это нижние края брючин — они должны быть подшиты. Во-вторых, это карманы — они должны надежно крепиться к основной части изделия, а на концах швов должны быть машинные скрепки. А в-третьих, это ширинка, которая должна быть прикрыта с изнанки леей — это специальная деталь, которая прикрывает место соединения шагового и среднего швов брюк. И конечно, нужно смотреть на фурнитуру: на форме не должно быть острых и травмоопасных пуговиц и других деталей.

Шьёте в ателье? Спросите документы!

Безопаснее всего покупать уже готовую форму, считают эксперты. Дело в том, что при пошиве одежды на заказ ателье не несет ответственности за качество тканей и других материалов.

- Если школа понуждает вас к размещению заказа пошива формы в ателье, поинтересуйтесь происхождением тканей и запросите документы о соответствии тканей специальным требованиям к продукции для детей, - советует Елена Саратцева. - Так вы обезопасите себя от школьной формы, которая не будет соответствовать базовым санитарно-гигиеническим требованиям.

Впрочем, проверять документы о соответствии продукции обязательным требованиям стоит и при покупке формы в магазинах, даже в специализированных. Если же у продавца такой бумаги не оказалось, лучше подыскать другое место.

- Если что-то случится: ребенок в форме стал обильно потеть, начал чесаться или появилась сыпь от ношения формы – обратитесь в тот орган по сертификации, который указан в документе, опишите свои проблемы, - советует Андрей Граванов, замдиректора Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности. - Копию обязательно направьте в Федеральную службу по аккредитации. Поскольку нарушения в выдаче документа могут грозить закрытием органа по сертификации, такое обращение будет обязательно рассмотрено, а небезопасная продукция не будет больше продаваться.

Напомним, ранее специалисты Роскачества провели исследование школьной формы и выяснили, что почти 60 процентов детских брюк не соответствуют требованиям качества.

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- Родители не всегда могут четко идентифицировать, для каких целей предназначен рюкзак, - говорит замруководителя Роскачества Елена Саратцева. - Городские и туристические рюкзаки часто не подходят школьникам из-за неправильного размера и мягкой спинки. Поэтому родителям необходимо уделить особое внимание изучению этикетки. На ней четко должно быть указано "школьный рюкзак (ранец)" и возраст ребенка, для которого он предназначен (подробности)

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