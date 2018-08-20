Американец создал жуткий 3D-образ Гомера Симпсона
Американский художник Мигель Васкес создает реалистичные 3D-модели мультяшных персонажей. Хотя реалистичными их, все же, назвать нельзя.
Васкес полностью переносит фантазию мультипликаторов в жизнь, добавляя гипертрофированным образам жути. Ужасающий Гомер Симпсон произвел фурор в соцсетях, где Мигель рассказывает о своем увлечении.
Гомер Симпсон Мигеля ВаскесаФото: СОЦСЕТИ
Этот персонаж анатомически соответствует своему двухмерному прототипу - большие уши, странный вытянутый череп, слишком массивные челюсти и ненормально выпуклые глаза.
Подписчики Васкеса признались, что если бы встретили такого дяденьку на улице, убежали бы от него, сверкая пятками. Этого Гомера у вас язык не повернется назвать милым простофилей.
Пропорции рисованого двухмерного Гомера полностью сохранены в его трехмерной копииФото: СОЦСЕТИ
Если вы следили в детстве за приключениями семейки Торнберри, то сразу же узнаете в одной из моделей Васкеса отца семейства Найджела. Но глядя на это лицо, никто не поверит, что он снимает фильмы о дикой природе и спасает бедных зверушек. Скорее вы заподозрите в нем маньяка.
Найджел ТорнберриФото: СОЦСЕТИ
Автор создает не только человеческие образы. Вот так, по мнению Васкеса, должны выглядеть главные герои мультфильма «Губка Боб - Квадратные штаны». Что ж, Сквирдвард и рисованный не был приятным малым, Боб все еще выглядит наивно, а вот такой Патрик напоминает не морскую звезду, а мрачного человека с деформированной головой.
Сквидвард, Губка Боб и ПатрикФото: СОЦСЕТИ
А этот Майк Вазовски из «Корпорации монстров» врад ли оставался на подхвате у огромного пушистика Джеймса Салливана. Такой и сам в состоянии до беспамятсва напугать любого ребенка.
Монстр Майк ВазовскиФото: СОЦСЕТИ
Детям показывать таких мультяшек точно не стоит. Мигель Веласкес занимается этим не только ради лайков фотографий его творений в соцсетях. Он открыл собственный интернет-магазин жутких фигурок и неплохо зарабатывает.
Заготовки для фигурок Губки Боба в магазине Мигеля ВаскесаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети