2018-08-20T15:58:05+03:00
Экономика

Эксперты рыбной отрасли со всего мира соберутся на Международном рыбопромышленном форуме

Свое участие подтвердили представители крупнейших международных рыбохозяйственных и продовольственных организаций
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Фото предоставлено фондом Росконгресс.Фото предоставлено фондом Росконгресс.
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В 2018 году тема форума определена как «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Запланировано широкое обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере долгосрочного планирования и управления рыбными ресурсами.

«Учитывая интеграцию российского промысла в мировое рыболовство, взаимодействие с зарубежными партнерами и международными рыбохозяйственными организациями имеет огромное значение. В настоящее время в исключительных экономических зонах иностранных государств, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана добывается более 800 тысяч тонн водных биоресурсов — практически четверть всего российского вылова», — отметил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Множество важных для отрасли вопросов находятся в компетенции интернациональных рыбохозяйственных организаций, ответственных за промысел в отдельных регионах либо за определенные ресурсы. С целью рассмотрения актуальных проблем рыбной промышленности на площадке МРФ-2018 соберутся представители ключевых международных организаций: исполнительный секретарь Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) Фред Кингстон, президент Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) Жак Верборг, генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) Анна Кристина Брусендорф, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким, президент Организации по сохранению лосося в Северной части Атлантического океана (НАСКО) Йоаннес Хансен, координатор проекта BlackSeaFishProject Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) Али Гукук.

Активное участие в деловой программе мероприятия примут эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). На пленарном заседании форума выступит помощник генерального директора ФАО по рыболовству и аквакультуре Арни Матиесен. Первый вице-председатель научно-консультативного комитета Комиссии по рыболовству в Средиземном море ФАО ООН Али Джемаль Гюджю примет участие в дискуссии «Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 года».

Всего в Международном рыбопромышленном форуме планируется участие представителей более 50 стран.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября на площадке конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». Организатором мероприятия является Федеральное агентство по рыболовству, оператором форума — Фонд Росконгресс.

Официальный сайт форума.

Контактная информация для представителей СМИ:

Дирекция по работе со СМИ Фонда Росконгресс

Тел.: +7 (812) 406-77-09

Email: media@roscongress.org

Справочная информация:

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов. В зоне ответственности ведомства — организация рыболовства и научное обеспечение промысла, развитие аквакультуры (рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, проведение рыбоохранных мероприятий.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером экономического роста для прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 5,5% глобального объема добычи рыбы, это 4-е место в мире. В 2017 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 25 лет — 4,9 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 3% выше уровня 2016 года. Оборот организаций отрасли составил 310 млрд рублей, что на 7% больше показателя 2016 года.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Оператор форума: Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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