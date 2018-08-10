2018-08-10T09:10:18+03:00
Дом. Семья

"Мраморный" Скрэппи: история кота, который прославился своей окраской

Редкое заболевание под названием витилинго превратило черного питомца в пятнистого
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кот по кличке СкрэппиКот по кличке СкрэппиФото: Instagram.com
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В современных реалиях коты, можно сказать, покорили мир. Фотографии и смешные видео с их участием уже многие годы являются настоящим трендом социальных сетей. В этот раз мы расскажем вам о необычном коте по имени Скрэппи (Scrappy), который завел множество поклонников, благодаря лишь своей окраске.

seniorscrappyseniorscrappy
Вот так выглядел Скрэппи в 13 и 18 лет
1464 отметок «Нравится»107 комментариевInstagram

В 1997 году житель Великобритании по имени Дэвид принес домой маленького котенка, который на тот момент был полностью черным. Семь лет питомец и его хозяин жили спокойной жизнью, однако вскоре все изменилось. В какой-то момент шерсть Скрэппи стала покрываться белыми пятнами, и мужчина решил отнести животное к ветеринару.

seniorscrappyseniorscrappy
"Мраморный кот" родился в 1997 году
2743 отметок «Нравится»80 комментариевInstagram

В клинике стало известно, что кот получил довольно редкую болезнь под названием витилинго. Она представляет собой нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении меланина на отдельных участках кожи, в данном случае шерсти. Лечение от витилиго пока что не найдено, однако оно не доставляет никаких проблем носителю.

seniorscrappyseniorscrappy
Скрэппи вошел в топ-7 Amazon Pets
6663 отметок «Нравится»233 комментариевInstagram

Вскоре после этого мир узнал Скрэппи таким, каким он остается и по сей день. На настоящий момент у этого экстраординарного кота есть собственный Instagram-аккаунт, на который подписаны более 196 тысяч человек.

seniorscrappyseniorscrappy
Заболевание никак не повлияло на самочувствие Скрэппи
3693 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

Здесь же можно найти почти 500 фотографий мраморного кота с самых разных ракурсов. О приключениях Скрэппи даже была написана целая книга, хоть и детская.

К сожалению, 3 апреля 2017 года Скрэппи умер. Ему было 20 лет. Последние часы кот провел в окружении самых близким ему людей - хозяина Дэвида и его мамы. Но "Инстаграм" кота продолжают вести до сих пор.

seniorscrappyseniorscrappy
Полюбившийся всем кот умер в возрасте 20 лет
16967 отметок «Нравится»4514 комментариевInstagram
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