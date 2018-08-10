Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-10T13:18:33+03:00

После обстрела ВСУ погибли 3 человека, спешившие на вызов к больной женщине с сердечным приступом

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Фельдшеру из Донецка Марии Недовой был 21 год.

В ночь на 7 августа Маша дежурила на подстанции скорой помощи. Поступил срочный вызов из Новоазовского района. Мария отправилась в неближний путь с медсестрой и водителем на санитарном «Урале» - спасать больную женщину. Не военную - гражданскую (впрочем, дававшим клятву Гиппократа - какая разница?).

Ехали в потемках. Дальний свет не выключали. Все случилось, когда авто приблизилось к поселку Набережное ( он находится почти на линии разграничения). С позиции 93-й механизированной харьковской бригады украинской армии выпустили управляемую противотанковую ракету. Все, кто находился в «Урале», погибли.

Журналисты незалежной решили, что это - очередной повод устроить пляску на костях. Они радуются убийству санитарки скорой помощи, штампуя заголовки: «На Донбассе ликвидировали ту, кто лечил боевиков». И еще пишут, что их машина «случайно подорвалась» на мине.

Донецкие бойцы оперативно прибыли на место взрыва, чтобы провести расследование. Вот в чистом поле стоит раскуроченный и сгоревший грузовик. Военный корреспондент из ДНР Дмитрий Астрахань нашел в кустах оторванную прямым попаданием дверь автомобиля. На ней еще видны красные кресты «скорой помощи». Они яркие, их видно в любое время в любую погоду . Украинские военные не могли не понимать, что растреливают машину «скорой».

- От противотанковой управляемой ракеты остается след. Это видно. В траве, по отблеску. И след этот тянется прямо до грузовика, - военный достал из травы проволоку, больше похожую на рыбацкую леску. - А вот двигатель от противотанковой ракеты отбросило взрывом. Он находится среди обломков грузовика.

Местные жители хорошо знали фельдшера Машу. Девушка постоянно приезжала к ним на вызовы. Некоторых отвозила в больницу в Донецк.

- Я ее хорошо знал. Ее позывной был «Ёлка», - рассказал житель поселка Сергей. - Она помогала моей жене, когда у нее поясница заболела так, что разогнуться не могла. Буквально сегодня должна была привезти мазь. И тут такое... По всем вопросам медицинской помощи обращались к Маше. Она нам привозила сюда в прифронтовую зону еду. Хороший человек. Был...

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