Дмитрий Песков: Путин поручил кабмину проработать «письмо Белоусова»

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-10T13:16:29+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил существование письма помощника главы государства Андрея Белоусова об увеличении налоговой нагрузки на металлургические, горнодобывающие, химические и нефтехимические компании.

- Письмо, действительно, такое было, оно было с грифом "для служебного пользования", - сказал Песков. - Действительно, была высказана экспертная точка зрения и действительно, на нем стоит резолюция президента "согласен". В этом плане все сообщения абсолютно верны. Что касается публикуемой таблицы, то она тоже была среди документов, это не часть письма, это относится к справочной информации.

Но при этом он подчеркнул, что Путин поручил проработать вопрос экспертам.

- Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний, - сказал Песков. - Президент пока не давал согласия на какие-либо решения. Пока никаких встреч с бизнесменами нет в графике президента.