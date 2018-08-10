«Аэрофлот» вводит новые рейсы на линии Москва-Дубай-Москва

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-10T13:50:58+03:00

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Начиная с 29 октября 2018 года, авиакомпания вводит новые рейсы из Шереметьево в аэропорт Дубая «Аль-Мактум» (DWC). Рейс SU 522 будет вылетать из Москвы в 01:10 МСК и прибывать в аэропрт назначения в 7:30 по местному времени. Рейс SU 523 будет вылетать из аэропорта «Аль-Мактум» в 9:00 (время местное) и прибывать в российскую столицу в 13:40 МСК. Новые рейсы будут совершаться на комфортабельных самолетах Boeing 737. Напомним, сейчас Аэрофлот выполняет регулярные полеты в Международный аэропорт Дубай (DXB) трижды в день.

«Аль-Мактум» - второй аэропорт города Дубая. Согласно стратегии развития, в ближайшие годы воздушная гавань должна стать самым большим аэропортом мира по пассажиропотоку. Сейчас лидер по этому показателю – «Международный аэропорт Дубай».