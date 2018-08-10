2018-08-10T13:59:59+03:00
Спорт

В Испании нового футболиста "Вильярреала" презентовали с помощью магии

Санти Касорла появился перед фанатами буквально из ниоткуда в центре поля [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Полузащитник Санти Касорла.Полузащитник Санти Касорла.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Испанский клуб "Вильярреал", за который выступает россиянин Денис Черышев, представил своего нового футболиста - Санти Касорлу. При этом, презентация новичка была обставлена очень эффектно. Клуб пригласил специально для этого иллюзиониста, который устроил шоу прямо на стадионе.

Санти Касорла, который будет играть за этот клуб впервые после шестилетнего перерыва, появился из капсулы, заполненной дымом. При этом, самого игрока первоначально в стеклянной трубе попросту не было. Зрители на трибунах были невероятно удивлены такому исходу небольшого "шоу".

Испанский полузащитник Санти Касорла играл за "Вильярреал" с 2004 по 2006 и с 2007 по 2011 годы. А с 2012 по 2018 годы футболист играл в чемпионате Англии за лондонский "Арсенал". Теперь же он вновь решил вернуться в команду на правах свободного агента. И ему после такой презентации фанаты оказались несказанно рады.

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В Испании футболиста презентовали болельщикам с помощью фокуса
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