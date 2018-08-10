2018-08-10T14:00:16+03:00
Национальный вопрос в России

Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
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Лидируют участники из России, Белоруссии, Украины, Германии, Грузии, Казахстана и Австралии.

Самые активные участники среди российских регионов - фотографы из Калужской, Пензенской, Брянской и Липецкой областей. А Казань лидирует по количеству снимков, на которых запечатлён этот старинный город, опережая Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

«Русская цивилизация» интересна тем, что в одном месте встречаются профессионалы и любители. В этом много равенства, к которому тянется искусство. Я всегда ратую за то, чтобы как можно больше людей занимались искусством. Фотография позволяет сохранять баланс между миром внутренним и внешним. Снимок способен не только отразить современность, но и преобразить её. От конкурса жду не только визуальных образов, но и подлинных историй. О себе, о стране, о мире, в который мы погружены», - говорит член жюри, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

Напомним, что работы на фотоконкурс принимаются до 9 сентября 2018 года. Участвовать в нем могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Все работы загружаются самим участником в онлайн-режиме на сайт www.ruscivilization.ru.

Победителей определят экспертное жюри и зрительское голосование.

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