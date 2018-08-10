Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Лидируют участники из России, Белоруссии, Украины, Германии, Грузии, Казахстана и Австралии.
Самые активные участники среди российских регионов - фотографы из Калужской, Пензенской, Брянской и Липецкой областей. А Казань лидирует по количеству снимков, на которых запечатлён этот старинный город, опережая Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
«Русская цивилизация» интересна тем, что в одном месте встречаются профессионалы и любители. В этом много равенства, к которому тянется искусство. Я всегда ратую за то, чтобы как можно больше людей занимались искусством. Фотография позволяет сохранять баланс между миром внутренним и внешним. Снимок способен не только отразить современность, но и преобразить её. От конкурса жду не только визуальных образов, но и подлинных историй. О себе, о стране, о мире, в который мы погружены», - говорит член жюри, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.
Напомним, что работы на фотоконкурс принимаются до 9 сентября 2018 года. Участвовать в нем могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Все работы загружаются самим участником в онлайн-режиме на сайт www.ruscivilization.ru.
Победителей определят экспертное жюри и зрительское голосование.