Токсичная Балтика, Рождество без елей и подорожание продуктов: как меняет мир жаркое лето-2018

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-10T14:28:01+03:00

Зной накрыл чуть ли не все Северное полушарие. И если в Москве “просто” +30, то в других регионах – сплошные аномалии и температурные рекорды. Что происходит и чего ждать дальше?

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Лето-2018 - необычное. Зной стоит долго и на огромных территориях, практически во всем Северном полушарии. Да, он разный. В Москве вот “просто” +30 градусов и около того, с июня начиная. Жаловаться грех: лето так лето, солнце и теплынь.

Но у соседей-то по-другому. Европа уже месяц изнывает от аномальной жары. Причем вся: от Швеции и Норвегии на севере, до Великобритании на западе и Испании с Португалией на юге. Тридцать уже и за зной не считают – даже в Скандинавии жарче! В Германии, стране не особо пляжной, +37. “У нас на работе все босиком ходят. И жить хочется в холодном душе”, - пишет друг из Берлина.

Велосипедист проезжает по мосту над пересохшей рекой в Швейцарии.Фото: REUTERS

В России эпицентром знойных рекордов неожиданно оказался не юг, а северо-запад. Из Архангельской области шлют фотографии – на пляжах Белого моря народу, как в Сочи! Ну а что? Песочек там не хуже, на улице почти тридцатник, дождей нет третью неделю, мелкое море прогрелось. А Белое море - это вообще-то Северный Ледовитый океан. Помните классические карикатуры про глобальное потепление: приезжайте на курорты южного побережья Арктики! Не шутки это. Вот она, Арктика. Пляжи. И очень даже курортная погода. Прямо сейчас, в 2018 году.

КСТАТИ

Будет 100-летний рекорд

В июле-2018 в мире зафиксировано 118 новых температурных рекордов, констатируют в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США. Речь не о максимумах для отдельных дней, хотя их синоптики тоже считают. А о рекордах за всю историю метеонаблюдений, которые в разных странах ведутся уже 100–150 лет. 2018 год, вполне возможно, станет на Земле самым теплым в истории, уже сейчас прогнозирует Всемирная метеорологическая организация.

Из-за жары лебедей из городского парка Гамбурга пришлось эвакуировать в тень зимних домиков.Фото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Нынешнее лето очень жаркое на европейской территории России, причем главные аномалии - на северо-западе: в Ленинградской и Калининградской областях, Мурманской и Архангельской, в Карелии. Там средние температуры на 5–8 градусов выше нормы. В Москве и других областях центральной России жара превышает климатические нормы “всего” на 3–4 градуса. При этом в Москве за лето не установлено ни одного рекорда по жаре, все они достались северу России, - делится подробностями с “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Но среди всеобщей парилки есть и “морозилка” - кому жарко, надо ехать на Урал и в западную Сибирь.

- Там экстремально холодное лето, заморозки. На 8–10 градусов температура ниже обычного! Рекорды тоже бьются, но – по минимальным температурам, - уточняет Позднякова.

В начале августа в Новосибирской, Томской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае подмораживало до -3 градусов. В Норильске еще в июле выпал снег. Сибирь, конечно, край холодный. Но не до такой же степени!

Почему так происходит?

- Из-за глобального потепления уменьшился контраст температур между полярными районами планеты и тропиками, - разъясняет Татьяна Позднякова.

Зрители музыкального фестиваля в столице Венгрии отдыхают от жары в водах Дуная.Фото: REUTERS

Дело в том, что глобальное потепление идет неравномерно. Средняя температура на Земле растет со скоростью 0,17 градуса за 10 лет. А в Арктике за те же 10 лет она повышается на 0,8 градуса. В четыре с лишним раза быстрее! Потому и контраст температур сглаживается.

- По этой причине привычный западно-восточный перенос воздушных масс, когда циклоны с Атлантики идут через Европу и европейскую часть России до Урала, нарушается. А ведь летом как раз циклоны несут прохладу и дожди. Вместо этого преобладает меридиональный перенос воздушных масс – гребни антициклонов тянутся вдоль меридианов, - продолжает Татьяна Позднякова. Гребнями их называют потому, что в антициклоне высокое атмосферное давление. Если же вдоль меридиана протягивается циклон, область с низким атмосферным давлением, метеорологи говорят о ложбине.

- Причем гребни могут располагаться с севера на юг - тогда ледяной воздух из Арктики “проваливается” аж до Черного моря, и мы говорим об ультраполярном вторжении. Или с юга на север – тогда центру и северу России может достаться тепло Африки либо Ближнего Востока.

Сейчас как раз так. Всю Европу и запад европейской России охватывает очень мощный гребень антициклона. Он протянулся из субтропиков до полярного круга, подтверждают в Гидрометцентре России. Урал и Сибирь же находятся в ложбине холода. Дальше – новый гребень, жара на российском Дальнем Востоке и Японии. Такая же картина и в Америке, она тоже в вертикальную “полоску” гребней и ложбин в атмосфере. Так что процесс действительно глобальный.

- В 2010 году гребень с африканским воздухом протянулся как раз через Москву (тогда пекло в российской столице стояло неделями, горели торфяники - Ред.). Сейчас вся его мощь досталась Старому Свету, мы на периферии с комфортной погодой, - поясняет Позднякова.

Что будет дальше? Где окажется средняя полоса и другие российские регионы следующим летом? В зное или холоде?

- Ох, это как карта ляжет, - разводит руками эксперт. - Да, крупные аномалии температуры наверняка будут, но как они распределятся – сказать сложно.

ЖАРА И КОШЕЛЕК

Из-за аномально жаркого лета могут подорожать продукты

Директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предупредил, что урожай зерновых и бобовых будет на 15-20% скуднее, чем в 2017-м. В Германии готовятся к тому, что зерна соберут на треть меньше обычного, убытки оценивают в 1,5 миллиарда евро. Многие овощи и фрукты тоже не выносят аномальной жары и засухи. Случись такое в средние века, жителям России и Европы грозил бы голод. Сейчас его не будет, конечно. Но вот цены на продукты наверняка вырастут.

ЛЕТНИЕ ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

В РОССИИ

! Температурные рекорды установлены во многих областях Европейской части России. Санкт-Петербург, Псков, Рыбинск, карельская Кандалакша, заполярный Нарьян-Мар – везде за +30!

! “В краю магнолий” - это уже не про Черное море, а про Балтику. В Калининграде второй раз зацвели магнолии. Обычно они радуют глаз в апреле-мае, а тут вдруг решили снова распуститься в августе. Причина? Небывалая для прохладного балтийского побережья жара плюс высокая влажность.

! Зацвело и само Балтийское море – там, как в теплом супчике, расплодились цианобактерии, они же сине-зеленые водоросли. Они начинают цвести, как только вода прогревается до +17 градусов. В 2018-м году это произошло еще в мае, сначала в акватории Германии, потом и у берегов других стран. За лето водоросли расползались как минимум на 70 тысяч квадратных метров, видны даже со спутников. Океанографы признали, что Балтика больна. Цианобактерии токсичны, могут вызвать отравления и аллергию.

! В Приморье пекло зашкаливает +35 градусов. Такое знойное лето здесь бывает раз в 8-9 лет.

! Для юга России жара не столь удивительна, но все же: на Кубани, В Ставрополье, на Северном Кавказе и на Нижней Волге до +39. В Калмыкии и Дагестане +40. Июль в Краснодарском крае и Крыму был на 4–6 градусов теплее климатической нормы, с температурами до +33...+36.

В ЕВРОПЕ

! Над всей Испанией не просто безоблачное небо – пекло, небывалое даже для этой солнечной страны. Главная “сковородка” - южные регионы, Андалусия и Эстремадура, там до +46 градусов. В тени. На побережьях, где отдыхают туристы, по-гуманнее, до +35 градусов. Но в воде не освежиться – у пляжей Майорки Средиземка прогрелась до +30. Нынешняя жара грозит побить рекорд за всю историю метеонаблюдений не только для Испании (+47,3 градуса, установлен в 2013 году), но и для всей Европы (+48 градусов, держится с 1970-х).

! В северных Норвегии с Финляндией +33 (новые рекорды). В Германии вообще +37! Страна может лишиться… рождественских елей. Деревья в питомниках не выносят пекла, засыхают.

! Проблемы в энергетике: из-за штиля встали ветряные электростанции, которых в Старом Свете очень много. А в Швеции и Франции на время приостанавливали часть АЭС. Вода, которой охлаждают реакторы, сама успела нагреться.

! Великобритания из туманного Альбиона превратилась в знойный. В Шотландии +33,2 градуса – новый жаркий рекорд для британских северов. Вместо шерстяных килтов пора надевать парео.

! Лесные пожары бушуют в Греции, Португалии, даже в Швеции с Норвегией. Причина все та же – несколько недель сухой и знойной погоды.

В ЯПОНИИ

! В Стране Восходящего солнца новый максимум в истории метеонаблюдений, +41,1 градус.

В АМЕРИКЕ

! Во многих штатах - Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас – летом-2018 установлены новые температурные рекорды.

! Долина Смерти в Калифорнии показала себя адским пеклом: днем +46 градусов тени, ночью +31, среднемесячная температура июля +42,2 градуса. В других районах Калифорнии “всего” 37. Лесные пожары уже называют самыми сильными в истории штата. Несколько человек погибли, около 40 тысяч эвакуированы.

! Тихий океан у берегов Калифорнии прогрелся до +26 градусов – это рекорд за сто с лишним лет, наблюдения за температурой морской воды здесь ведут с 1916 года.

По данным Гидрометцентра России и центра “Фобос”.