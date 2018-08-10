В Египте обнаружен сыр, которому больше 3200 лет

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-10T14:35:28+03:00

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В мире кулинарной археологии произошло важное событие. Итальянские историки, нашли один из самых старых кусков твердого сыра в мире. Его обнаружили при изучении гробницы в погребальном комплексе Саккара под Каиром. Самый известный памятник Саккары это ступенчатая пирамида Джосера. Но хоронили там не только фараонов. Согласно представлениям древних египтян, человек не умирал: просто заканчивался период земной жизни и начинался этап жизни загробной. Поэтому в гробнице оставляли оружие, любимые вещи покойного, которыми он продолжит пользоваться во владениях Осириса - царстве мертвых.

Кроме того, в дорогу собирали тормозок с едой, чтобы человек не слишком проголодался по пути в иной мир. В этот раз родственники положили покойному кусочек сыра. Сделан он был в 1290 – 1213 годах до нашей эры, его изготавливали из овечьего, козьего и коровьего молока. Однако, будь он изготовлен в наши дни, то не прошел бы проверку в Роспотребнадзоре. Лабораторные анализы показали присутствие в продукте болезнетворных бактерий, которые вызывают «средиземноморскую лихорадку». Это заболевание встречается у людей, которые исторически жили в Средиземноморском регионе. Одним из ее проявлений является агедония: это когда человек теряет способность получать удовольствие от жизни. Его не волнует ни спорт, ни музыка, ни остальные увлечения, включая секс. При этом наблюдается упадок сил и снижение жизненной активности.

Однако родиной самого древнего сыра по-прежнему остается Китай. Именно там в пустыне Такла-Макан в 2014 году немецкие археологи нашли гробницу, где вместе с мумиями находился сыр возрастом 3600 лет.