2018-08-10T16:06:17+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке впервые в мировой практике получили потомство редчайшего калимантанского безухого варана #сочныеновости

Уже вылупилось шесть детенышей от двух разных самок
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столичном зоопарке появилось потомство у калимантанского безухого варана. ФОТО Московский зоопаркВ столичном зоопарке появилось потомство у калимантанского безухого варана. ФОТО Московский зоопарк
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В столичном зоопарке похвастались рождением детеныша редкой островной рептилии. Раньше ни одному зоопарку не удавалось добиться полноценного размножения калимантанских варанов в неволе. А московские зоологи смогли создать в зоопарке условия, максимально приближенные к природным.

- На данный момент вылупилось шесть детенышей от двух разных самок. Сейчас наши сотрудники продолжают тщательно наблюдать за новорожденными. Все молодые особи останутся в зоопарке вплоть до достижения половой зрелости и размножения, - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Возможно, благодаря этому опыту удастся создать стабильную популяцию данного вида в неволе и защитить его от исчезновения.

Калимантанский безухий варан занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Сейчас помимо Московского зоопарка калимантанский вараны живут в зоопарках Праги, Будапешта, Нойнкирхера (Германия) и в двух-трех частных коллекциях в США, Испании и Японии.

ФОТО Московский зоопарк

ФОТО Московский зоопарк

- Как и большинство редких видов, калимантанский варан представляет огромный интерес для теневого бизнеса - его стоимость на черном рынке определяется многими тысячами долларов США, - рассказали в Московском зоопарке.

О рептилии вообще долгое время не знали, так как варан ведет только ночной образ жизни, мастерски маскируясь среди камней. Прячутся они и в воде, задерживая дыхание на долгое время. А питаются дождевыми червями. Зоологи говорят, что среди современных рептилий безухий варан - это самый близкий родственник вымерших к концу мелового периода мозазавров.

Когда малыши в Московском зоопарке вырастут, то все равно будут небольшого размера - около 40 см вместе с хвостом. Тогда же безухий варан будет обладать токсичной слюной, парализующей его добычу.

Сочные новости.

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