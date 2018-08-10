Российские пловцы провели самый удачный в своей истории чемпионат Европы

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-10T16:45:12+03:00

Так удачно мы не бороздили ни один бассейн континента Фото: REUTERS

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Улов впечатляющий: 10 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых - так удачно мы не бороздили ни один бассейн континента. «КП» называет главных героев неспокойных вод Глазго.

Юлия Ефимова, 4 «золота», 1 «серебро»

«Ну что ж, значит я лучшая брасистка Европы», - скромно заявила Юля, выиграв третью свою золотую медаль на ЧЕ-2018, и став абсолютной победительницей континента. С этим не смогла спорить даже олимпийская чемпионка Рута Мейлютите. При это главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что Юля способна на большее. «У нее огромный потенциал, я считаю, что в Глазго она выступала не на своем максимуме», - заявил он.

Главный тренер сборной России заявил, что Юля способна на большееФото: REUTERS

Климент Колесников, 3 «золота», 2 «серебра»

Ему всего 18, а он уже бьет мировые рекорды и считается фаворитом Олимпиады-2020 в плавании на спине. В этой дисциплине у нас есть еще и Евгений Рылов. Но на Евро-2018 юный Климент Колесников затмил его. Так что знакомитесь: Клим родился в Москве, кроме плавания обожает баскетбол, при росте 195 см сам любит играть, сам себя считает ленивым во всем кроме спорта. Если Колесников будет стараться так же, как и летом 2018-го, скоро о нем будет знать вся страна.

Ему всего 18, а он уже бьет мировые рекордыФото: REUTERS

Анастасия Фесикова, 2 «золота», 1 «серебро»

Капитану сборной России уже 28 лет. Анастасия на время уходила из большого спорта, чтобы родить ребенка, но ей удалось вернуться на высокий уровень. «В возвращении свою роль сыграла мама. Она сказала, что в 2012-м, завоевав «серебро» в Лондоне, я не до конца самореализовалась. И вот мы решили попробовать», - рассказывала Фесикова. Молодцы, что решили - может быть покорится и Токио-2020.

Анастасия на время уходила из большого спорта, чтобы родить ребенка, но ей удалось вернутьсяФото: REUTERS

Евгений Рылов, 2 «золота», 1 «серебро»

До появления Колесникова считался главной надеждой России на медали. Урожай тоже собрал неплохой, но мог выступить и лучше. Как признался сам Евгений, подвела подготовка: «Я поехал в горы, потерял вес, сюда приехал – минус четыре килограмма».

Евгений мог выступить и лучшеФото: REUTERS

Антон Чупков, 1 «золото», 1 «серебро», 1 «бронза»

«Тренер сказал, чтобы просто получил удовольствие от дистанции и сделал все красиво, - так Антон пересказал установку своего наставника перед победным заплывом брасом на 200 м. Вышло красивее некуда - личный рекорд. А сам Чупков после победы говорил об атмосфере в команде: «У нас вроде личный вид спорта, но здесь ощущается, что он командный. Все друг за друга горой, все друг друга поддерживают».

Антон после победы говорил об атмосфере в командеФото: REUTERS

Плавание. Медальный зачет

Итоги Чемпионата Европы по плаваниюФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Все «золото» сборной России

Женская эстафета, комбинация 4 по 100 м

Юлия Ефимова 50 м брассом.

Юлия Ефимова 100 м брасом

Юлия Ефимова 200 м брассом

Анастасия Фесикова 100 м на спине

Мужская эстафета вольный стиль 4 по 100 м

Климент Колесников 50 м на спине

Климента Колесников 100 м на спине

Евгений Рылов 200 м на спине

Антон Чупков 200 м брассом.

НАГРАДЫ

Россия распилит золотой слиток?

Континентальное первенство по плаванию проходит в рамках более глобального турнира - объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Помимо водных видов, туда входят легкая атлетика, велосипедный спорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, триатлон и гольф. Такой чемпионат проводится впервые в истории. Чтобы ЧЕ-2018 лучше запомнился, у него очень необычные медали - пирамидками!

А еще каждой стране-победителю в отдельных видах спорта выдадут по золотому слитку! В водных видах (кроме плавания, входит синхронное плавание и прыжки в воду) у России все шансы получить брусок самого настоящего золота. Но как будут делить? Неужели пилить?