Украинская писательница требует не пускать детей с Донбасса в летние лагеря

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-10T16:19:03+03:00

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Говорите, в незалежной нет нацистов? Ну-ну. Громкий скандал развязала детская писательница из Киева Лариса Ницой. Она разбесилась из-за того, что украинские школьники отдыхают в одних летних лагерях c малышней Донбасса. Якобы детвору из ДНР и ЛНР нужно держать в отдельных местах.

- Объясните мне, как так получилось, что на территории нашей страны в летних лагерях отдыхают дети из неподконтрольных Украине территорий самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик? Мало того, они там находятся вместе с детьми участвующих в боевых действиях в Донбассе. В этих лагерях дети, я извиняюсь, «сепаров» рассказывают детям солдат ВСУ о том, что Россия — круто, - сказала Ницой в эфире украинского телеканала.

Так писательница уже не первый раз была поймана на приступе русофобии. Она постоянно ругает и предлагает увольнять с работы украинцев, говорящих на русском языке.

- Пусть дети общаются, у них не так затуманены мозги украинской пропагандой, - поделился с «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Такие люди как Ницой создают для школьников бандеровские лагеря, учат их там нацизму. За такое организаторов нужно сажать в тюрьму. Поэтому пусть лучше дети из Киева и Донецка общаются друг с другом. Это и привет к исцелению. Этого же боятся активисты Майдана. А лучше все – нам брать детей с Украины, из Донбасса и везти на отдых в Россию. Пусть посмотрят Москву, Суздаль, Санкт-Петербург. Съездят на отдых в Краснодарский край. Ведь на Украине дети отдыхом не обеспечены.

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